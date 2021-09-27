В погоне за Ferrari: первое фото Chevrolet Corvette Z06 с новым бензиновым V8

Летом 2019 года GM представила долгожданное восьмое (С8) поколение Chevrolet Corvette, разработка которого заняла около 10 лет. Суперкар наконец-то сменил переднемоторную компоновку на среднемоторную, но сам мотор у базовой версии оказался «времён Очаковских и покоренья Крыма», а именно атмосферный нижневальный 6,2-литровый 16-клапанный V8 LT2, выдающий максимальные 502 л.с. и 637 Нм. Мотор этот, конечно, по своему интересный и совершенно уникальный по мерка XXI века, но шасси Corvette С8 рассчитано на куда более прогрессивные силовые установки и мощности, которые не получишь установкой большой «мясорубки» на старенький LT2.

Chevrolet Corvette Stingray

В апреле прошлого года в Сеть утекла информация по поводу будущих модификаций Corvette С8: тогда мы узнали, что ближе концу 2021 года свет увидит Corvette Z06, оснащённый более современный 5,5-литровый V8 LT6 с так называемым плоским коленвалом, верхними распредвалами и 32 клапанами. Ожидается, что отдача этого мотора составит 659 л.с. и 813 Нм, при этом отсечка будет находиться не ниже 9000 об/мин, то есть по звуку ожидается настоящее формульное крещендо. Коробка передач прежняя — 8-ступенчатый «автомат» Tremec типа DCT (с двумя сцеплениями).



Chevrolet Corvette Z06

Фотошпионы с лета публикуют снимки закамуфлированных Corvette Z06 с тестов на Нюрбургринге, а сегодня GM официально назвала дату премьеры новинки — 26 октября — и опубликовала первую полноценную фотографию. На ней видно, что по сравнению с базовой версией Stingray у Corvette Z06 чуть более агрессивное аэродинамическое оперение и увеличенные воздухозаборники. Американские СМИ пишут, что для Corvette Z06 ещё будет предлагаться опциональный трековый пакет с фиксированным задним антикрылом, более жёсткой подвеской и карбон-керамическими тормозами.



Chevrolet Corvette Stingray

Версия Z06 — это только начало эволюции среднемоторного Corvette: впереди ожидаются версия ZR1 с наддувным V8 мощностью свыше 860 л.с. и гибридный Corvette Zora мощностью свыше 1000 л.с. Последний сможет составить конкуренцию Ferrari SF90, гибридная силовая установка которого выдаёт аккурат 1000 «лошадей». Также у Corvette, по слухам, будет полностью электрическая версия и спин-офф в виде кроссовера.



Впрочем, в США уже сейчас Corvette С8 продаётся лучше всех конкурентов: за первую половину 2021 года реализовано 14 582 экземпляра, тогда как Porsche 911 разошёлся тиражом 5108 шт., а Mercedes-AMG GT — 2329 шт. GM не собирается создавать вокруг Corvette искусственный дефицит, как это делал Ford с моделью GT, а наоборот собирается максимально широко тиражировать его имя и хорошенько на нём заработать.

