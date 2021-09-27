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  • В погоне за Ferrari: первое фото Chevrolet Corvette Z06 с новым бензиновым V8

В погоне за Ferrari: первое фото Chevrolet Corvette Z06 с новым бензиновым V8

27.09.2021 143 0 0

Корпорация General Motors официально анонсировала более мощную версию Z06 суперкара Chevrolet Corvette, которая, по слухам, будет располагать мощностью свыше 650 л.с.

 

Летом 2019 года GM представила долгожданное восьмое (С8) поколение Chevrolet Corvette, разработка которого заняла около 10 лет. Суперкар наконец-то сменил переднемоторную компоновку на среднемоторную, но сам мотор у базовой версии оказался «времён Очаковских и покоренья Крыма», а именно атмосферный нижневальный 6,2-литровый 16-клапанный V8 LT2, выдающий максимальные 502 л.с. и 637 Нм. Мотор этот, конечно, по своему интересный и совершенно уникальный по мерка XXI века, но шасси Corvette С8 рассчитано на куда более прогрессивные силовые установки и мощности, которые не получишь установкой большой «мясорубки» на старенький LT2.

Chevrolet Corvette Stingray

В апреле прошлого года в Сеть утекла информация по поводу будущих модификаций Corvette С8: тогда мы узнали, что ближе концу 2021 года свет увидит Corvette Z06, оснащённый более современный 5,5-литровый V8 LT6 с так называемым плоским коленвалом, верхними распредвалами и 32 клапанами. Ожидается, что отдача этого мотора составит 659 л.с. и 813 Нм, при этом отсечка будет находиться не ниже 9000 об/мин, то есть по звуку ожидается настоящее формульное крещендо. Коробка передач прежняя — 8-ступенчатый «автомат» Tremec типа DCT (с двумя сцеплениями).

Chevrolet Corvette Z06

Фотошпионы с лета публикуют снимки закамуфлированных Corvette Z06 с тестов на Нюрбургринге, а сегодня GM официально назвала дату премьеры новинки — 26 октября — и опубликовала первую полноценную фотографию. На ней видно, что по сравнению с базовой версией Stingray у Corvette Z06 чуть более агрессивное аэродинамическое оперение и увеличенные воздухозаборники. Американские СМИ пишут, что для Corvette Z06 ещё будет предлагаться опциональный трековый пакет с фиксированным задним антикрылом, более жёсткой подвеской и карбон-керамическими тормозами.

Chevrolet Corvette Stingray

Версия Z06 — это только начало эволюции среднемоторного Corvette: впереди ожидаются версия ZR1 с наддувным V8 мощностью свыше 860 л.с. и гибридный Corvette Zora мощностью свыше 1000 л.с. Последний сможет составить конкуренцию Ferrari SF90, гибридная силовая установка которого выдаёт аккурат 1000 «лошадей». Также у Corvette, по слухам, будет полностью электрическая версия и спин-офф в виде кроссовера.

Впрочем, в США уже сейчас Corvette С8 продаётся лучше всех конкурентов: за первую половину 2021 года реализовано 14 582 экземпляра, тогда как Porsche 911 разошёлся тиражом 5108 шт., а Mercedes-AMG GT — 2329 шт. GM не собирается создавать вокруг Corvette искусственный дефицит, как это делал Ford с моделью GT, а наоборот собирается максимально широко тиражировать его имя и хорошенько на нём заработать.

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