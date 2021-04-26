Авто и технологии ×
  • В Renault решили ограничить скорость своих машин: они не смогут разогнаться быстрее 180 км/ч

В Renault решили ограничить скорость своих машин: они не смогут разогнаться быстрее 180 км/ч

26.04.2021 137 1 0

Французы последовали примеру шведов: первой такую меру решила использовать компания Volvo. Предполагается, что это повысит безопасность автомобилистов и пассажиров.

 

Компания Volvo ещё в прошлом году снабдила все свои новые автомобили неотключаемым ограничителем скорости. Это ограничение – 180 км/ч – едино для всех моделей бренда и всех используемых силовых установок, вне зависимости от их мощности. Теперь к такому же решению пришли и французы: до скорости выше указанного лимита через пару лет не смогут разогнаться новые автомобили ни Renault, ни Dacia.

На фото: концепт Renault Megane eVision

В компании пояснили, что такая мера позволит добиться повышения безопасности на дорогах. Французы предполагают, что это будет способствовать сокращению количества серьёзных ДТП и снижению уровня смертности на дорогах. Неотключаемыми ограничителями скорости с планкой в 180 км/ч новые Renault и Dacia начнут оснащать уже в 2022 году.

Первым автомобилем, которому в принудительном порядке ограничат максимальную скорость в соответствии с указанным лимитом, окажется модель, которой пока что нет в линейке бренда. Речь идёт об электрокаре Renault Megane-E, в основу серийной версии которого ляжет концепт Megane eVision, представленный осенью 2020 года. Остальные модели французской и румынской марок, которым придётся обзавестись ограничителем, назовут позже.

Автомобили Renault и Dacia также получат систему автоматического контроля скорости. В компании пояснили, что она будет регулировать ограничение скорости у автомобилей в соответствии с местным законодательством, кроме того, она сможет учитывать такие аспекты, как состояние дороги, установленные знаки и погодные условия.

На фото: актуальный кроссовер Renault Duster (версия для РФ)
1 / 2
На фото: актуальный кроссовер Renault Duster (версия для РФ)
2 / 2

Будут ли установлены неотключаемые ограничители скорости в машинах, продаваемых на других рынках (за пределами Старого Света), пока не сообщается. Не исключено, что российских клиентов нововведения не коснутся и после 2022 года. Все легковые автомобили, представленные у дилеров в РФ, собираются здесь же: на заводах в Москве и в Тольятти. Отметим, у нынешних Logan и Sandero максимальная скорость (по паспорту) не достигает указанной отметки (она равна 177 км/ч), тогда как кроссоверам Kaptur (до 188 км/ч), новому Duster (до 194 км/ч) и Arkana (до 191 км/ч) есть, чего опасаться.

Помимо заботы о безопасности водителей и пассажиров в ходе недавнего собрания акционеров Renault обсуждался также вопрос влияния машин на экологию. Сообщается, что компания намерена уже к 2025 году увеличить долю электромобилей до 65% от общего количества машин, проданных в Европе. Через пять лет, к 2030-му показатель по плану должен вырасти до 90%, а к 2040 году – до 100%. Если говорить о глобальном рынке, то Renault предполагает, что будет торговать только «зелёными» моделями в 2050-ом.

Отметим, пока что не сообщается о том, отразится ли новое правило по установке неотключаемых ограничителей скорости на машинах бренда Alpine (принадлежит Рено). В начале года Kolesa.ru сообщал о том, что этот бренд сконцентрирует в себе все спортивные подразделения французской компании. При этом линейка дорожных машин будет полностью электрической.

авторынок авто и общество безопасность бизнес авто и технологии Renault

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
26.04.2021 23:34
Igor Matyunin

Тыщи две стоит блок снять сейчас?

Новые статьи

Статьи / История Хребтовые рамы, воздушные оппозиты и дизели V12 на службе Вермахта: Tatra Второй мировой Мы уже рассказывали о военных автомобилях Ŝkoda и Praga, которые чешские заводы в годы немецкой оккупации собирали для германских сателлитов. В этой статье обратим внимание на завод Tatra и... 6150 0 7 25.04.2021
Статьи / Шины и диски И Viatti в частности… На чем поедет кроссовер летом? Времени на переобувку автомобиля в летние шины остается совсем немного. Согласно законодательным нововведениям уже с мая 2021 эксплуатация транспортных средств с шинами не по сезону будет на... 6244 0 2 23.04.2021
Статьи / Интересно Очень Vin, так Fast: как король украинского «доширака» строит во Вьетнаме BMW с V8 от Corvette Я не ставил себе цели рассказывать про всех вьетнамских автопроизводителей. Тема не слишком интересная и во многом напоминает китайскую историю копирования, честного и не очень. Вроде можно... 2120 0 3 23.04.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 151873 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 127524 33 24 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 84181 30 23 18.12.2020
Обсуждаемое
88 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings