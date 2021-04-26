В Renault решили ограничить скорость своих машин: они не смогут разогнаться быстрее 180 км/ч

Компания Volvo ещё в прошлом году снабдила все свои новые автомобили неотключаемым ограничителем скорости. Это ограничение – 180 км/ч – едино для всех моделей бренда и всех используемых силовых установок, вне зависимости от их мощности. Теперь к такому же решению пришли и французы: до скорости выше указанного лимита через пару лет не смогут разогнаться новые автомобили ни Renault, ни Dacia.



На фото: концепт Renault Megane eVision

В компании пояснили, что такая мера позволит добиться повышения безопасности на дорогах. Французы предполагают, что это будет способствовать сокращению количества серьёзных ДТП и снижению уровня смертности на дорогах. Неотключаемыми ограничителями скорости с планкой в 180 км/ч новые Renault и Dacia начнут оснащать уже в 2022 году.



Первым автомобилем, которому в принудительном порядке ограничат максимальную скорость в соответствии с указанным лимитом, окажется модель, которой пока что нет в линейке бренда. Речь идёт об электрокаре Renault Megane-E, в основу серийной версии которого ляжет концепт Megane eVision, представленный осенью 2020 года. Остальные модели французской и румынской марок, которым придётся обзавестись ограничителем, назовут позже.

Автомобили Renault и Dacia также получат систему автоматического контроля скорости. В компании пояснили, что она будет регулировать ограничение скорости у автомобилей в соответствии с местным законодательством, кроме того, она сможет учитывать такие аспекты, как состояние дороги, установленные знаки и погодные условия.



На фото: актуальный кроссовер Renault Duster (версия для РФ) 1 / 2 На фото: актуальный кроссовер Renault Duster (версия для РФ) 2 / 2

Будут ли установлены неотключаемые ограничители скорости в машинах, продаваемых на других рынках (за пределами Старого Света), пока не сообщается. Не исключено, что российских клиентов нововведения не коснутся и после 2022 года. Все легковые автомобили, представленные у дилеров в РФ, собираются здесь же: на заводах в Москве и в Тольятти. Отметим, у нынешних Logan и Sandero максимальная скорость (по паспорту) не достигает указанной отметки (она равна 177 км/ч), тогда как кроссоверам Kaptur (до 188 км/ч), новому Duster (до 194 км/ч) и Arkana (до 191 км/ч) есть, чего опасаться.



Помимо заботы о безопасности водителей и пассажиров в ходе недавнего собрания акционеров Renault обсуждался также вопрос влияния машин на экологию. Сообщается, что компания намерена уже к 2025 году увеличить долю электромобилей до 65% от общего количества машин, проданных в Европе. Через пять лет, к 2030-му показатель по плану должен вырасти до 90%, а к 2040 году – до 100%. Если говорить о глобальном рынке, то Renault предполагает, что будет торговать только «зелёными» моделями в 2050-ом.

Отметим, пока что не сообщается о том, отразится ли новое правило по установке неотключаемых ограничителей скорости на машинах бренда Alpine (принадлежит Рено). В начале года Kolesa.ru сообщал о том, что этот бренд сконцентрирует в себе все спортивные подразделения французской компании. При этом линейка дорожных машин будет полностью электрической.

