В РФ хотят избавиться от штрафа за забытые водительские права и ОСАГО

Соответствующий законопроект был направлен в кабмин. Инициаторы считают, что это наказание применять «абсурдно» во время «стремления к цифровизации».

На сегодняшний день автомобилистов в России по-прежнему штрафуют за забытые водительские документы. Так, согласно статье 12.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), управление ТС водителем, который не имеет при себе соответствующего удостоверения или полиса ОСАГО, наказывается либо предупреждением, либо наложением штрафа в размере 500 рублей.

За то, чтобы отменить наказание в виде штрафа за забытые документы, выступает фракция «Новые люди». По словам её первого замглавы, вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, причиной появления инициативы стало массовое обращение автомобилистов, которых штрафуют за забытые дома водительские удостоверения.



По мнению инициатора, нынешняя ситуация является «достаточно абсурдной», ведь сотрудники ГИБДД могут оперативно «в онлайне» проверить наличие действующих водительских прав у автомобилистов, остановленных для проверки документов. «Непонятно, зачем заставлять людей носить с собой кипу документов, если мы стремимся к цифровизации», – цитирует Владислава Даванкова ТАСС. Стоит отметить, что в РФ остаётся немало отдалённых регионов, где на трассах нет даже обычной сотовой связи, не говоря уже об «интернет-покрытии».

Напомним, осенью прошлого года водительские права «переехали» в смартфон. Так, сейчас добавить цифровую копию прав можно в мобильном приложении «Госуслуги.Авто», которое до этого стало включать в себя и «виртуальное» свидетельство о регистрации ТС. Однако, важно то, что возить с собой бумажные/пластиковые оригиналы этих документов водителям по-прежнему обязательно. При этом инспектор имеет право потребовать их для проверки даже в случае предъявления цифровых версий.



С помощью сервиса можно ещё заключать электронные договоры купли-продажи автомобиля, оформлять дорожно-транспортное происшествие без вызова сотрудника ГИБДД (по европротоколу), проверять историю машины, а также своевременно узнавать о наличии штрафов за нарушения ПДД и обжаловать некорректно выписанные постановления.

Отметим, полисы ОСАГО стали первыми среди водительских документов, перешедших в электронный формат. Сейчас автомобилисты могут предъявлять для проверки распечатку цифровой страховки либо скачанный на смартфон файл. Известно, что в РФ немало и тех, кто не оформляет «автогражданку», при этом дорожные камеры по-прежнему не штрафуют за это нарушение. Результатом стало прозвучавшее в конце прошлого года предложение повысить размер штрафа за езду без ОСАГО сразу в шесть раз – с 800 до 6000 рублей.



Кстати, авторы этого предложения – депутаты петербургского заксобрания Игорь Высоцкий и Анастасия Мельникова – также предлагали повысить сумму взыскания с 500 до 3000 рублей для водителей, которые не взяли с собой полис ОСАГО (хотя действующий документ у них есть).