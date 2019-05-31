В РФ могут ввести полный запрет тонировки автомобилей

В РФ могут ввести полный запрет тонировки автомобилей

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По мнению инициаторов, это позволит повысить уровень антитеррористической безопасности в стране.
 

Изменение законодательства в вопросе тонировки автомобилей обсуждается уже давно. Как минимум в течение нескольких последних лет предлагается увеличить штраф за чрезмерную тонировку лобового и боковых передних стёкол. Однако теперь власти планируют поговорить о возможности ввести полный запрет на тонировку частных машин.

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Как сообщают «РИА Новости», этот вопрос обсудят рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству и Министерство внутренних дел (МВД). С предложением выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующее письмо он направил в МВД ещё в апреле 2018 года.

Напомним, по мнению автора инициативы, запрет на тонировку стёкол частных автомобилей повысит уровень антитеррористической безопасности в стране. Он добавил, что полный запрет на тонировку стёкол автомобилей действует в регионах Северного Кавказа и некоторых странах Европы.

the police officer in an office form stops the car

Согласно нынешней редакции технического регламента Таможенного союза, светопропускание ветрового стекла и боковых передних стёкол, должна составлять не менее 70%. Для измерения сотрудники ГИБДД используют специальные приборы. Иногда они проверяют уровень светопропускания в ходе рейдов на дорогах. В этом случае нарушителям приходится либо платить штраф, либо снимать плёнку на месте.

Сейчас размер штрафа для нарушителей составляет 500 рублей. Раньше инспекторы имели право снимать с машины автономера и эксплуатировать её было нельзя. Однако, несколько лет назад эта норма ушла в прошлое, ведь сейчас любой желающий может заказать дубликаты госзнаков в частной фирме. Ранее сообщалось, что после этого спрос на оклеивание стёкол плёнкой вырос.

Applying tinting foil onto a car window

Ещё в 2015 году предлагалось увеличить размер первого взыскания для водителей чрезмерно тонированных машин в три раза – до 1,5 тыс. рублей. За повторное нарушение предлагалось взимать уже 5 тыс. рублей. Эта идея принадлежит первому зампреду комитета ГД Вячеславу Лысакову. Однако зимой прошлого года инициативу рекомендовали отклонить.

Ранее Kolesa.ru подробно написал о том, какая именно тонировка стёкол разрешена на сегодняшний день в России для владельцев частных автомобилей, а также как и где можно замерить уровень светопропускания плёнки.

Авто и общество В России Закон запрет тонировка штраф
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5 комментариев

по рейтингу сначала новые по хронологии
Валерий

Автор инициативы идиот

Сергей Аверьянов

Особенно умиляет оговорка что запрет только для частных автомобилей. Видимо свои одухотворенные физии законодатели по каким-то причинам хотят таки и дальше прятать от плебса в автомобилях купленных за деньги налогоплательщиков.

miroshnikoffal

Пофиг. Никогда не тонировал. Единственно, не предполагал, что тонировка связана с террористической угрозой. Вот с безопасностью да. Забавно наблюдать за маневрами тонированных машин в вечерних сумерках и ночью.

wladislaw msk

Интересно, что предполагается делать, если задние стекла с завода тонированные.

diver alex

запрет на тонировку стёкол частных автомобилей повысит уровень антитеррористической безопасности в стране.

Визовый режим с бывшими азиатскими республиками СССР и запрет гастеров оттуда принесут куда больше пользы в борьбе с терроризмом и криминалом.

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