В РФ повысились госпошлины, увеличились штрафы и изменились правила медосвидетельствования

Кроме того, 1 сентября 2025 года появилась новая пошлина: теперь плата взимается за прохождение техосмотра (он по-прежнему является обязательным в ряде случаев даже для физлиц).

Госдума РФ приняла ряд поправок к Налоговому кодексу по инициативе правительства, в результате был увеличен размер пошлин на государственные услуги, касающиеся автомобилистов. Новые «расценки» действуют с сегодняшнего дня, с 1 сентября 2025-го. Если ранее за получение пластиковых водительских прав старого образца необходимо было заплатить 2000 рублей, за вариант нового образца (с чипом) предполагалось брать 3000 рублей, то теперь размер госпошлины увеличился до 4000 и 6000 рублей соответственно.

Госпошлина за выдачу международных водительских прав подросла с 1600 до 3200 рублей. За регистрацию транспортного средства с выдачей комплекта номеров теперь придётся платить 3000 рублей (ранее – 2000 рублей). С 800 до 1200 рублей поднялся размер пошлины за выдачу ПТС (паспорт транспортного средства), внесение изменений в ПТС (к примеру, при продаже) обойдется в 525 рублей (вместо 350 рублей). Пошлина за бумажное СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) выросло с 500 до 1500 рублей, за пластиковое – с 1500 до 4500 рублей.

Получение ещё одного документа – свидетельства о внесении изменений в конструкцию автомобиля (к примеру, при установке газобаллонного оборудования) – обойдется в 3000 рублей (ранее – 1000 рублей), а стоимость справки о безопасности после внесения соответствующих изменений – ещё 4500 вместо 1500 рублей.

Ещё одно нововведение, действующее с сегодняшнего дня – появление новой госпошлины за прохождение технического осмотра, её размер составляет 500 рублей, уплачивать должен автовладелец (деньги взимаются за внесение данных в электронную базу). Напомним, обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам (вне зависимости от возраста ТС) был отменён в конце 2021 года. Однако в некоторых случаях получение диагностической карты по-прежнему является обязательным. Это касается собственников коммерческого транспорта, в том числе такси; тех, кто намерен выезжать на автомобиле в другую страну; тех, кто продаёт свою машину (в случае, если ей более четырёх лет); а также тех, кто намерен узаконить изменения, внесённые в конструкцию автомобилей.

Также с сегодняшнего дня начали действовать изменения в КоАП, касающиеся повышения размеров штрафов за нарушение обновлённых ПДД, которые вступили в силу в конце июля 2025 года. Согласно изменённым правилам, при приближении машин со спецсигналом водители теперь обязаны перестроится в соседний ряд или на обочину. При этом запрещено двигаться на равной скорости со спецтранспортом в соседнем ряду. Теперь штраф за непропуск спецтранспорта с сигналом, который назначается судом, теперь варьируется от 7500 до 10 000 рублей (было 4500 – 7500 рублей). Наказание в виде лишения водительских прав за это нарушение тоже ужесточили – минимальный срок теперь составляет 6 месяцев (ранее – 3 месяца), максимальный – прежний (1 год).

Помимо этого, 1 сентября слегка изменились правила медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения. Когда врач при тестировании выдоха водителя с помощью алкотестера выявляет чрезмерное содержание алкоголя, необходима обязательная повторная проверка: ранее она проводилась «через 15-20 минут», теперь в документе указано «через 15-25 минут».