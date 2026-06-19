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В России анонсирован купеобразный кроссовер Hyptec HT от GAC, известна цена

19.06.2026 227 0 0
В России анонсирован купеобразный кроссовер Hyptec HT от GAC, известна цена

Компания GAC готовится вывести на наш рынок электрическое кросс-купе. Уже открыт прием предварительных заказов.

Сегодня российское представительство GAC не только запустило в продажу большой гибридный кроссовер S9, но и анонсировало купеобразный электрический паркетник Hyptec HT. Компания даже объявила стартовую цену и начала принимать заявки, но все характеристики нашего «купе» станут известны позже.

GAC Hyptec HT для России

Напомним, что Hyptec – это премиальный суббренд концерна GAC. Ранее марка носила название Hyper, причем когда-то она откололась от бренда Aion, которым тоже владеет GAC. Однако в России Hyptec в качестве отдельной самостоятельной марки позиционировать, судя по всему, не планируют. Электрокросс у нас заявлен как GAC Hyptec HT, и у него уже есть собственная страница на российском потребительском сайте GAC.

GAC Hyptec HT для России

В Китае купеобразный паркетник дебютировал в 2023-м (еще под маркой Hyper). А в текущем году HT пережил на родине масштабную модернизацию, превратившись в Hyptec S600. Впрочем, исходный HT там в отставку пока не собирается, и именно такой кроссовер привезли в Россию.

GAC Hyptec HT для России

Судя по описанию на местном сайте, наш электрокросс имеет батарею емкостью 68,8 кВт*ч, запас хода – «до 510 км» по циклу NEDC. Мощность двигателя пока не указана, зато сообщается, что с 0 до 100 км/ч Hyptec HT разгоняется за 6,9 секунды. Российской версии обещаны панорамная крыша, обгрев лобового стекла, обивка из кожи Nappa, мультимедийная система с экраном диагональю 14,6 дюйма и сервисами Яндекса и VK, телематика, аудиосистема с 21 динамиком, подогрев руля и кресел. Начальная цена – от 5 999 000 рублей, а вот с учетом акций или нет – не уточняется. Больше подробностей о Hyptec HT для России должны раскрыть в ближайшее время.

Hyptec HT для Китая
Hyptec HT для Китая
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Hyptec HT для Китая
Hyptec HT для Китая
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Hyptec HT для Китая
Hyptec HT для Китая
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Длина адресованного Китаю кросс-купе HT равна 4935 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1700 мм, колесная база – 2935 мм. Модель имеет 800-вольтовую архитектуру. На родине актуальный Hyptec HT сейчас доступен с единственным 340-сильным электромотором на задней оси, там модели положена батарея емкостью 83,3 или 99,5 кВт*ч, запас хода – 672 или 825 км по циклу CLTC. Кстати, в Поднебесной для Hyptec HT предусмотрены поднимающиеся вверх задние двери, но в России такая опция не заявлена.

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