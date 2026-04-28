Купеобразный кроссовер Hyptec S600 от GAC: несколько вариантов начинки, есть полный привод

Бренд Hyptec провел еще одну презентацию кросс-купе S600, дилеры начали принимать заявки. Новинка доступна с гибридной или электрической установками, для электрокара предусмотрен двухмоторный полный привод.

Купеобразный паркетник Hyptec S600 с безрамочными дверями официально анонсировали в начале апреля, после чего пятидверку продемонстрировали избранной аудитории. Теперь же на Пекинском автосалоне провели публичную презентацию новинки. Одновременно стартовал прием «слепых» заказов, то есть пока без прайс-листа. Зато бренд поделился подробностями об оснащении. Напомним, Hyptec принадлежит концерну GAC. А за совершенно новую модель S600 выдают модернизированный кроссовер Hyptec HT. Последний в строю с 2023 года, причем он дебютировал еще под маркой Hyper (в Hyptec ее переименовали в 2024-м).

Внешне от «купе» HT модель S600 отличается оформлением передней части и кормы. Кроссовер получил двухъярусную головную оптику в стиле Hyptec HL, вместо гладкой панели спереди появилась широкая рельефная вставка. Еще заменили бамперы, а задние фонари сделали в виде единой плашки, которая вдобавок может отображать анимацию. Поднимающиеся вверх задние двери, за доплату предусмотренные для исходного Hyptec HT, новому паркетнику не достались.

Длина Hyptec S600 равна 5015 мм, ширина – 1933 мм, высота – 1700 мм. Размеры актуального Hyptec HT: 4935/1920/1700 мм. Колесную базу растянули на символический миллиметр до 2936 мм. Свежая пятидверка «стоит» на 20-дюймовых дисках.

В салоне S600 – новые передняя панель, карты дверей и центральный тоннель, а также обычный круглый руль вместо сплющенного у HT. Экраны стали больше: диагональ приборного составляет 10,25 дюйма, мультимедийной системы – 17,3 дюйма (у Hyptec HT – 8,8 и 14,6 дюйма соответственно). Откидную подставку для ног отныне имеет не только переднее пассажирское кресло, но и задние сиденья. Еще есть подогрев, вентиляция и массажер. Спинки задних кресел можно наклонить назад.

В списке оборудования Hyptec S600 также заявлены: проекционный дисплей, беспроводная зарядка, спрятанный в тоннеле холодильник и аудиосистема с 22 динамиками (включая динамик на передней панели и динамики в спинках кресел первого ряда на уровне плеч). Есть и автопилот с лидаром над лобовым стеклом, плюс пневмодвеска.

Кроссовер Hyptec S600 представлен в виде гибрида или электрокара. Силовая установка первой модификации включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (160 л.с.) и один электродвигатель, мощность которого еще не раскрыта. По предварительным данным, гибрид укомплектован батареей емкостью 36,03 кВт*ч.

У базового электрического Hyptec S600 на задней оси расположен 340-сильный мотор. А топовый «зеленый» паркетник получил двухмоторный полный привод, суммарная отдача – 503 л.с. О батарее (или батареях) «электрички» пока не рассказали. Зато в Hyptec похвастались тем, что полноприводная EV-версия разгоняется с места до «сотни» за 4,3 секунды.

Прежний Hyptec HT – это только заднеприводный электрокар, у него тот же 340-сильный электромотор и батарея емкостью 83,3 или 99,5 кВт*ч, запас хода – 672 или 825 км по циклу CLTC.

В продажу Hyptec S600 поступит в ближайшее время. Исходный электрический Hyptec HT сегодня стоит от 189 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,08 млн рублей по текущему курсу.