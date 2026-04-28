Пекинский автосалон ×
Купеобразный кроссовер Hyptec S600 от GAC: несколько вариантов начинки, есть полный привод

28.04.2026 192 0 0
Бренд Hyptec провел еще одну презентацию кросс-купе S600, дилеры начали принимать заявки. Новинка доступна с гибридной или электрической установками, для электрокара предусмотрен двухмоторный полный привод.

Купеобразный паркетник Hyptec S600 с безрамочными дверями официально анонсировали в начале апреля, после чего пятидверку продемонстрировали избранной аудитории. Теперь же на Пекинском автосалоне провели публичную презентацию новинки. Одновременно стартовал прием «слепых» заказов, то есть пока без прайс-листа. Зато бренд поделился подробностями об оснащении. Напомним, Hyptec принадлежит концерну GAC. А за совершенно новую модель S600 выдают модернизированный кроссовер Hyptec HT. Последний в строю с 2023 года, причем он дебютировал еще под маркой Hyper (в Hyptec ее переименовали в 2024-м).

Внешне от «купе» HT модель S600 отличается оформлением передней части и кормы. Кроссовер получил двухъярусную головную оптику в стиле Hyptec HL, вместо гладкой панели спереди появилась широкая рельефная вставка. Еще заменили бамперы, а задние фонари сделали в виде единой плашки, которая вдобавок может отображать анимацию. Поднимающиеся вверх задние двери, за доплату предусмотренные для исходного Hyptec HT, новому паркетнику не достались.

Длина Hyptec S600 равна 5015 мм, ширина – 1933 мм, высота – 1700 мм. Размеры актуального Hyptec HT: 4935/1920/1700 мм. Колесную базу растянули на символический миллиметр до 2936 мм. Свежая пятидверка «стоит» на 20-дюймовых дисках.

В салоне S600 – новые передняя панель, карты дверей и центральный тоннель, а также обычный круглый руль вместо сплющенного у HT. Экраны стали больше: диагональ приборного составляет 10,25 дюйма, мультимедийной системы – 17,3 дюйма (у Hyptec HT – 8,8 и 14,6 дюйма соответственно). Откидную подставку для ног отныне имеет не только переднее пассажирское кресло, но и задние сиденья. Еще есть подогрев, вентиляция и массажер. Спинки задних кресел можно наклонить назад.

В списке оборудования Hyptec S600 также заявлены: проекционный дисплей, беспроводная зарядка, спрятанный в тоннеле холодильник и аудиосистема с 22 динамиками (включая динамик на передней панели и динамики в спинках кресел первого ряда на уровне плеч). Есть и автопилот с лидаром над лобовым стеклом, плюс пневмодвеска.

Кроссовер Hyptec S600 представлен в виде гибрида или электрокара. Силовая установка первой модификации включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (160 л.с.) и один электродвигатель, мощность которого еще не раскрыта. По предварительным данным, гибрид укомплектован батареей емкостью 36,03 кВт*ч. 

У базового электрического Hyptec S600 на задней оси расположен 340-сильный мотор. А топовый «зеленый» паркетник получил двухмоторный полный привод, суммарная отдача – 503 л.с. О батарее (или батареях) «электрички» пока не рассказали. Зато в Hyptec похвастались тем, что полноприводная EV-версия разгоняется с места до «сотни» за 4,3 секунды. 

Прежний Hyptec HT – это только заднеприводный электрокар, у него тот же 340-сильный электромотор и батарея емкостью 83,3 или 99,5 кВт*ч, запас хода – 672 или 825 км по циклу CLTC.

В продажу Hyptec S600 поступит в ближайшее время. Исходный электрический Hyptec HT сегодня стоит от 189 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,08 млн рублей по текущему курсу.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки гибридные авто рестайлинг Пекинский автосалон Hyptec Hyptec S600 Hyptec HT GAC

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые комментарии
Change privacy settings