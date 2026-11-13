В России началось серийное производство внедорожника Tank 400

Выпуск SUV китайской марки налажен на мощностях калининградского предприятия Автотор. Модель местной сборки пока что предложат только с бензиновым ДВС, гибрид, вероятно, подтянется позже.

Поднебесная компания Great Wall Motor официально анонсировала рамный внедорожник Tank 400 для российского рынка осенью 2024 года, тогда как в родном Китае он дебютировал в 2023-м. До дилеров в РФ эта модель добралась в феврале 2025-го, позже в том же году её в деле испытал корреспондент Kolesa.ru Александр Пономарёв. Летом 2026-го стало известно о выходе на местный рынок гибридной версии, на ней в прошлом месяце уже успел прокатиться наш корреспондент Михаил Калинин.

На фото: Tank 400

Теперь пресс-служба местного офиса GWM рассказала о старте серийного производства Tank 400 в РФ: выпуск «полноприводника» налажен на мощностях завода Автотор в Калининграде. Отметим, здесь у «четырёхсотого» уже есть компания: ещё в мае текущего года с конвейера этого предприятия начал сходить рамный внедорожник Tank 300, а в октябре к нему присоединился ещё один «рамник» – Tank 500.

Tank 400 пока что выпускается на российском заводе только с одним вариантом начинки: исполнению Премиум положена бензиновая 2,0-литровая рядная турбочетвёрка. Её максимальная мощность равна 245 л.с., а крутящий момент – 380 Нм. Этот двигатель работает в паре с девятиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач. На разгон с места до «сотни» такому внедорожнику требуется 9,7 секунды, а его максимальная скорость равна 180 км/ч.

В свою очередь, версии Техно Премиум, которая, вероятно, встанет на конвейер позднее, положена подзаряжаемая гибридная силовая установка Hi4-T. В её основе лежит 2,0-литровый четырёхцилиндровый турбомотор (231 л.с. и 380 Нм), работающий в тандеме с электродвигателем, интегрированным в девятиступенчатый автомат. Совокупная мощность системы – 394 л.с., максимальный крутящий момент – 750 Нм. Этому внедорожнику на разгон с места до «сотни» нужно 6,8 секунды, а пиковая скорость ограничена электроникой на той же отметке – 180 км/ч.

На фото: салон Tank 400

В составе гибридной установки ещё числится установленная под полом багажника литий-ионная тяговая батарея ёмкостью 37,1 кВт*ч. Её можно подзарядить в движении от ДВС или используя рекуперацию энергии при торможении, кроме того, аккумулятор поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 53 кВт, медленную переменным током (мощностью до 6,6 кВт). Запас хода при движении только на электротяге равен 110 км (при расчёте по циклу NEDC).

Обе версии внедорожника Tank 400, предназначенные для российского рынка, имеют зимний пакет, в который входит подогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового и заднего стёкол, наружных зеркал и форсунок омывателя, а также бачок омывателя увеличенного объёма.

Согласно прайс-листу на официальном сайте марки в России, рекомендованная розничная стоимость внедорожника в версии Премиум на местном рынке сейчас составляет 6 299 000 рублей, а за вариант Техно Премиум просят 6 999 000 рублей (цены указаны без учёта действующих скидок).