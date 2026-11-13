Автотор ×
  • В России началось серийное производство внедорожника Tank 400

В России началось серийное производство внедорожника Tank 400

13.11.2026 422 0 0
В России началось серийное производство внедорожника Tank 400

Выпуск SUV китайской марки налажен на мощностях калининградского предприятия Автотор. Модель местной сборки пока что предложат только с бензиновым ДВС, гибрид, вероятно, подтянется позже.

Поднебесная компания Great Wall Motor официально анонсировала рамный внедорожник Tank 400 для российского рынка осенью 2024 года, тогда как в родном Китае он дебютировал в 2023-м. До дилеров в РФ эта модель добралась в феврале 2025-го, позже в том же году её в деле испытал корреспондент Kolesa.ru Александр Пономарёв. Летом 2026-го стало известно о выходе на местный рынок гибридной версии, на ней в прошлом месяце уже успел прокатиться наш корреспондент Михаил Калинин.

На фото: Tank 400

Теперь пресс-служба местного офиса GWM рассказала о старте серийного производства Tank 400 в РФ: выпуск «полноприводника» налажен на мощностях завода Автотор в Калининграде. Отметим, здесь у «четырёхсотого» уже есть компания: ещё в мае текущего года с конвейера этого предприятия начал сходить рамный внедорожник Tank 300, а в октябре к нему присоединился ещё один «рамник» – Tank 500.

Tank 400 пока что выпускается на российском заводе только с одним вариантом начинки: исполнению Премиум положена бензиновая 2,0-литровая рядная турбочетвёрка. Её максимальная мощность равна 245 л.с., а крутящий момент – 380 Нм. Этот двигатель работает в паре с девятиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач. На разгон с места до «сотни» такому внедорожнику требуется 9,7 секунды, а его максимальная скорость равна 180 км/ч.

В свою очередь, версии Техно Премиум, которая, вероятно, встанет на конвейер позднее, положена подзаряжаемая гибридная силовая установка Hi4-T. В её основе лежит 2,0-литровый четырёхцилиндровый турбомотор (231 л.с. и 380 Нм), работающий в тандеме с электродвигателем, интегрированным в девятиступенчатый автомат. Совокупная мощность системы – 394 л.с., максимальный крутящий момент – 750 Нм. Этому внедорожнику на разгон с места до «сотни» нужно 6,8 секунды, а пиковая скорость ограничена электроникой на той же отметке – 180 км/ч.

На фото: салон Tank 400

В составе гибридной установки ещё числится установленная под полом багажника литий-ионная тяговая батарея ёмкостью 37,1 кВт*ч. Её можно подзарядить в движении от ДВС или используя рекуперацию энергии при торможении, кроме того, аккумулятор поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 53 кВт, медленную переменным током (мощностью до 6,6 кВт). Запас хода при движении только на электротяге равен 110 км (при расчёте по циклу NEDC).

Обе версии внедорожника Tank 400, предназначенные для российского рынка, имеют зимний пакет, в который входит подогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового и заднего стёкол, наружных зеркал и форсунок омывателя, а также бачок омывателя увеличенного объёма.

Согласно прайс-листу на официальном сайте марки в России, рекомендованная розничная стоимость внедорожника в версии Премиум на местном рынке сейчас составляет 6 299 000 рублей, а за вариант Техно Премиум просят 6 999 000 рублей (цены указаны без учёта действующих скидок).

внедорожник Россия Китай авторынок производство заводы Автотор Tank Tank 400
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Компьютерная диагностика: что показывает сканер и как найти неисправность Загорелся Check Engine, пропала тяга или коробка переключается с рывками? В этом случае к автомобилю обычно подключают диагностический сканер. Но считать ошибки ещё не значит найти неисправн... 252 0 1 13.11.2026
Статьи / Двигатели Физика и жизнь – боль: почему не выпускают бензиновые ДВС с дизельной степенью сжатия Дизельные двигатели обладают множеством достоинств. Они мощнее и тяговитее бензиновых собратьев, экономичнее и базово, за счет отсутствия сложной системы зажигания и некоторых других узлов,... 3750 1 2 11.11.2026
Статьи / Мнение без фильтров В сервис – по пропускам: как нас хотят лишить права на ремонт У автомобиля, похоже, скоро будет два владельца: тот, кто за него заплатил, и тот, кто решает, где его ремонтировать. Первый – вы. Второй – производитель. По крайней мере именно так выглядит... 1335 2 2 09.11.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 13419 6 3 25.08.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Не только муфта: первый тест-драйв полноприводного Jeland J6 AWD У автомобиля бывает второй шанс. Иногда его дают после рестайлинга, а порой – без громких заявлений, как это случилось с Jeland J6. Не так давно начался его выпуск у нас в России, и вот тепе... 11484 1 4 14.09.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Подъем на холостых: первый тест-драйв Niva Legend 1.8 Рассказывать об этом автомобиле и легко, и очень сложно. Легко – потому что за свою почти полувековую конвейерную жизнь эта машина стала практически неотъемлемой частью российского пейзажа,... 11338 15 3 11.09.2026
Обсуждаемое
16 Эталонный драйв, «задиристый» мотор и сервис «все по 150»: опыт владен...
6 Семиместный Lynk & Co 900L с собственным обликом дополнит гамму
6 Volkswagen может перевести 75% европейских моделей на китайскую архите...
Новые комментарии
Change privacy settings