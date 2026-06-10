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Серийное производство внедорожника Tank 300 стартовало на Автоторе

10.06.2026 111 0 0
Серийное производство внедорожника Tank 300 стартовало на Автоторе

Модель выпускается в РФ в четырёх комплектациях – Драйв, Премиум, Сити Драйв и Сити Премиум. Все версии адаптированы к местным климатическим и дорожным условиям.

Принадлежащая китайскому концерну Great Wall Motor марка Tank появилась в 2021 году, её презентация на российском рынке прошла в декабре 2022-го. Первенцем этого бренда в РФ стал рамный внедорожник Tank 300, его продажи здесь начались в первом квартале 2023-го. Модель уже успела пережить обновление, цены посвежевшего SUV были обнародованы осенью 2025 года. Теперь в российской пресс-службе GWM рассказали о том, что серийное производство внедорожника Tank 300 стартовало на заводе Автотор, который располагается в Калининграде.

На фото: внедорожник Tank 300 (версия для российского рынка)

Известно, что компании «Грейт Волл Мотор Рус» и Автотор заключили соответствующее стратегическое соглашение о сотрудничестве. В пресс-службе GWM отметили, что на сегодняшний день выпуск модели осуществляется с использованием сваренного и окрашенного кузова. Сообщается, что в дальнейшем планируется «поэтапное расширение количества производственных операций и локализации».

С конвейера калининградского завода Tank 300 сходит в исполнениях Драйв, Премиум, Сити Драйв и Сити Премиум. Салон внедорожника может быть отделан в двух цветовых вариантах – полностью чёрном или чёрно-красном. Модель адаптирована к российским климатическим и дорожным условиям: все версии получили зимний пакет, который включает в себя подогрев всех сидений и рулевого колеса, обогрев лобового и заднего стёкол, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя и омывателя камеры заднего вида. Помимо этого, Tank 300 положена усиленная антикоррозийная обработка кузова.

Рамный внедорожник оснащается всего одним вариантом «начинки», речь идёт о рядной бензиновой 2,0-литровой турбочетвёрке, максимальная отдача которой, по уточнённым данным, составляет 219 л.с., а крутящий момент по-прежнему равен 380 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач.

В зависимости от комплектации, внедорожнику Tank 300 положен либо жёстко подключаемый полный привод (подходящий для эксплуатации преимущественно на бездорожье), либо интеллектуальная система полного привода с многодисковой муфтой (для передвижения в основном по городу и на дорогах с переменным покрытием).

На фото: салон внедорожника Tank 300 (версии для российского рынка)

Судя по прайс-листу на автомобили 2026 модельного года, размещённому на официальном сайте марки в РФ, рекомендованная розничная цена обновлённого Tank 300 в стартовой версии Драйв равна 4 499 000 рублей, стоимость исполнения Премиум составляет 4 899 000 рублей. За вариант Сити Драйв просят 4 799 000 рублей, ценник топового исполнения Сити Премиум равен 5 249 000 рублей.

В компании отметили, что экземпляры Tank 300, сошедшие с конвейера Автотора, «проходят комплексную проверку качества в соответствии со стандартами концерна GWM». Ещё производитель подчеркнул, что на все автомобили распространяется официальная гарантия и сервисная поддержка, обеспечиваемые в дилерской сети Tank в России.

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