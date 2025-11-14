Новинки ×
Обновлённый внедорожник Tank 300 выходит на российский рынок, цены известны

14.11.2025 30 0 0

Посвежевшая модель китайской марки будет представлена на авторынке РФ в четырёх версиях. Старт продаж намечен на конец ноября 2025 года.

Принадлежащий концерну Great Wall Motor бренд Tank появился в 2021 году, презентация этой китайской марки в РФ прошла в декабре 2022-го. Первенцем здесь стал рамный внедорожник Tank 300, продажи стартовали в первом квартале 2023-го. Российское представительство GWM в конце октября 2025-го анонсировало появление в РФ обновлённого варианта брутального SUV. Теперь в компании обнародованы цены всех его версий.

На фото: обновлённый Tank 300 для российского рынка

Обновлённый Tank 300 выйдет на российский рынок в четырёх исполнениях – Adventure, Premium, City Adventure и City Premium. У первых двух жёстко подключаемый полный привод Part-Time, у вторых, «городских» – интеллектуальная система полного привода Torque-on-Demand с муфтой подключения передних колес.

Как Kolesa.ru отмечал ранее, в первом случае внешность внедорожников осталась прежней, а во втором – появились новые оригинальные 18-дюймовые легкосплавные диски, а дверные ручки, корпуса наружных зеркал и массивные накладки на колёсные арки таких машин теперь окрашены в цвет кузова.

Всем комплектациям модели предлагается альтернативный вариант отделки интерьера – в красно-чёрной гамме. При этом у машин в комплектациях Premium и City Premium потолок и стойки кузова изнутри тёмно-серые. Ещё у Tank 300 теперь новое оформление виртуального щитка приборов: показания спидометра и тахометра отображены на классических круглых циферблатах.

На фото: салон обновлённого Tank 300 для российского рынка

Модель получила модернизированную информационно-развлекательную систему, которая перешла на основные беспроводные протоколы подключения к смартфону. Ещё в перечне обновок предназначенного для РФ внедорожника числится двойное остекление, которое позволило снизить уровень шума в салоне. Также Tank 300 снабдили рулевым колесом с утолщённым ободом. Помимо этого, устройство для беспроводной зарядки смартфонов теперь доступно всем версиям SUV.

Стоимость (включая НДС) посвежевшего Tank 300 в стартовом исполнении Adventure на российском рынке составляет 4 299 000 рублей, за вариант Premium просят не менее 4 699 000 рублей. Цена внедорожника City Adventure равна 4 599 000 рублей, а покупка City Premium обойдётся в 5 049 000 рублей. Как рассказали в российском офисе GWM, продажи обновлённого «300-го» начнутся в конце текущего месяца.

Техника обновлённого Tank 300 осталась прежней, так что под капотом, как и у нынешнего варианта, располагается рядная бензиновая 2,0-литровая турбочетвёрка. Её максимальная мощность составляет 220 л.с., а крутящий момент – 380 Нм. Этот двигатель идёт в комплекте с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом. Максимальная скорость этого внедорожника равна 175 км/ч, а на разгон с места до «сотни» Tank 300 тратит 10,6 секунды.

внедорожник Россия авторынок новинки Tank Tank 300
