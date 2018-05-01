В России снова предложили ввести штрафы за выброшенные из окна автомобилей окурки

В России снова предложили ввести штрафы за выброшенные из окна автомобилей окурки

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С соответствующей инициативой на этот раз выступил священник.

По мнению главы православного медико- просветительского центра «Жизнь» протоиерея Максима Обухова, в России нужно ввести штрафы за выброшенные из окон автомобилей сигаретные окурки. Отметим, эта инициатива не нова, ранее предлагались и более суровые меры, такие как запрет на курение в машине вообще.

car video recorder instaled on the window

По словам Максима Обухова, примерно половина российских водителей курят, он отметил, что на их долю приходится около трёх миллионов автомобилистов. Священник также предположил, что окурки из окон машин выкидывает примерно треть из них, то есть около одного миллиона человек. Он отметил, что «они [окурки сигарет – примечание редакции] перебираются колёсами и попадают в бронхи нам и нашим детям».

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Он считает, что решить эту проблему довольно просто: надо только ввести штраф за каждый окурок, выброшенный из автомобиля на дорогу. При этом протоиерей не уточняет, какого размера должно быть это материальное взыскание, а также не даёт ответа на самый главный вопрос: каким образом выявлять нарушителей.

Проблема, касающаяся выявления нарушителей, становилась камнем преткновения при обсуждениях подобных инициатив ранее. Камеры вряд ли смогут фиксировать факт выброса окурка в окно, неэффективным будет и использование сотрудников ГИБДД, количество которых в стране отнюдь не растёт.

Единственный вариант, о котором инициаторы задумались более-менее серьёзно, это жалобы других участников движения, которые могли бы фиксировать такие нарушения с помощью смартфонов и видеорегистраторов, а после этого направляли бы материалы в ГИБДД. Предположительно в этом могло бы помочь специальное мобильное приложение, однако, оно по-прежнему находится в стадии разработки.

Напомним, в начале текущего года стало известно о том, что правительство РФ ужесточает правила противопожарного режима. Так, согласно новой редакции пункта 278, «не разрешается выбрасывать <…> горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта». Запрет вступил в силу 17 января 2018 года, он распространяется как на водителей, так и на пассажиров.

Ban smoking in all vehicles

Кстати, штраф за это нарушение уже установлен (статьей 20.4 КоАП РФ). За выброшенный горящий окурок гражданин либо получит предупреждение, либо будет обязан выплатить государству взыскание в размере от 2 000 до 3 000 рублей. В случае, если действует особый противопожарный режим, то верхняя планка поднимется до 4 000 рублей. Если же непотушенная сигарета, выброшенная из окна автомобиля, станет причиной пожара (или причинения иного вреда), то штраф вырастет до 4 000 – 5 000 рублей.

Ранее депутаты предлагали ужесточить наказание за выброс мусора из автомобиля. Согласно инициативе, за первичное нарушение предполагалось накладывать штраф в размере 5 000 рублей, за рецидив – 10 000 рублей или отправлять на обязательные работы на срок до 40 часов. В прошлом году Госдума РФ при рассмотрении в первом чтении отклонила этот законопроект.

 

Теги: Авто и общество , В России , Закон , автомобилисты , дороги России , курение в машине , мусор , наказание , окурки , пассажиры , пожарная безопасность , противопожарный режим , российские водители , российские дороги , сигареты , штрафы
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