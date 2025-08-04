В России стартовали продажи флагманского кроссовера Dongfeng Huge

Новый для нашего рынка паркетник Dongfeng предложен с безальтернативным турбомотором 1.5 и роботом. На старте продаж модель доступна в двух комплектациях.

Еще в июне в России провели презентацию двух родственных кроссоверов Dongfeng – Mage (в Китае это Haohan) и более крупного Huge (Haoji на родине). Продажи младшего паркетника стартовали пару недель назад. А теперь на наш рынок выходит и Dongfeng Huge, объявленный новым флагманом компании.

Как и Dongfeng Mage, флагманский кроссовер построен на платформе DSMA – это легальная разновидность «тележки» CMP от Stellantis (Dongfeng и Stellantis являются партнерами). Длина адресованного России Huge равна 4720 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1702 мм, колесная база – 2825 мм. То есть по своим габаритам паркетник сопоставим с Haval F7 второго поколения. Паспортный дорожный просвет нашего Dongfeng Huge – вполне достойные 210 мм. Объем багажника составляет 770 литров, с разложенным вторым рядом кресел этот показатель увеличится до 2160 литров.

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Среди особенностей дизайна экстерьера Dongfeng Huge – внушительная радиаторная решетка с вертикальными хромированными клиньями, двухъярусная головная оптика, сделанные в виде единой плашки задние фонари. Кроссовер по умолчанию имеет 19-дюймовые колеса. Также сообщается, что кузовные элементы Huge прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку. В пятиместном салоне – двухспицевый руль и табло (у младшего Mage раздельные экраны, причем тачскрин мультимедиа – вертикальный).

Техника такая же, как у родственного Dongfeng Mage. Флагман предложен с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 197 л.с. (305 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод только передний. Любопытно, что для более крупного Dongfeng Huge заявлены даже те же динамические характеристики, что и для Mage: первую «сотню» старший паркетник наберет за 8,2 секунды, максимальная скорость – 190 км/ч.

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На данный момент кроссовер доступен в двух комплектациях. В списке оборудования базовой версии Modern значатся: светодиодная оптика, панорамный люк в крыше, «кожаная» обивка, упомянутое табло (8-дюймовый приборный экран и дисплей мультимедиа диагональю 12,3 дюйма), обогрев форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и передних кресел, кондиционер, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора (с функцией «прозрачное шасси»). Исполнение Executive – это электропривод багажной двери, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, переднее пассажирское сиденье с откидной подставкой для ног, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и помощи при движении в пробках.

Рекомендованная цена Dongfeng Huge Modern – 2 990 000 рублей, Dongfeng Huge Executive – 3 140 000 рублей. При этом первые покупатели могут воспользоваться спецпредложениями, с их учетом кроссовер обойдется в 2 750 000 – 2 890 000 рублей.

Тем временем в Китае только что дебютировал гибридный паркетник Dongfeng Aeolus L8 на базе Huge. Бензоэлектрический вариант получил совсем другой дизайн экстерьера и интерьера. По предварительным данным, впоследствии этот гибрид тоже привезут в Россию.