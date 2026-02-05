В России стартовали продажи фургона Foton Toano Pro

В РФ интересы китайского бренда Foton представляет АО «МБ Рус» (бывшее местное подразделение Mercedes). Теперь компания объявила о старте продаж на российском рынке фургона Foton Toano Pro. Напомним, модель под названием Toano выпускает в Поднебесной с 2015 года: этот вэн представляет собой творческое переосмысление Mercedes-Benz Sprinter второго поколения. Позже этот коммерческий автомобиль пережил рестайлинг и даже сменил поколение, при этом все три варианта присутствуют на домашнем рынке.

На фото: Foton Toano Pro

В России ситуация теперь аналогичная: под названием Foton Toano продаётся дореформенная модель первого поколения, под именем Foton View представлен фургон второго поколения, а теперь дан старт продажам рестайлинговой версии «первого» вэна – Foton Toano Pro. По словам эксклюзивного дистрибьютора продукции Foton в РФ, «новинка» получила требуемая для вывода на рынок одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Foton Toano Pro – это фургон полной массой 3,5 тонны, получивший более крупную затемнённую радиаторную решётку с иным рисунком, другим передним бампером, а также светодиодной головной оптикой. Длина равна 5990 мм, ширина – 2090 мм, высота – 2700 мм. Дорожный просвет у односкатной версии составляет 180 мм, у двускатной – 165 мм. Габариты грузового отсека – 3580 х 1775 х 1950 мм, для крепления груза имеются такелажные петли.

На фото: салон Foton Toano Pro

Фургон получил иную форму перегородки, многофункциональное рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету, информационно-развлекательную систему с поддержкой Bluetooth и CarBit, камерой заднего вида, а также USB-порты в салоне. В качестве опции предлагается установка подрессоренного водительского сиденья с обогревом и вентиляцией, а также с регулировкой жёсткости под вес водителя.

Оснащение вэна с прибавкой Pro к названию включает в себя кондиционер, круиз-контроль, задние датчики парковки, наружные зеркала с электрорегулировками, обогревом и повторителями поворотников. Кроме того, в списке значатся две подушки безопасности, противотуманные фары, электрический стояночный тормоз, мониторинг давления в шинах, антиблокировочная система тормозов, система электронного распределения тормозных усилий и динамическая система стабилизации автомобиля.

Foton Toano Pro может быть переоборудован в зависимости от бизнес-задач клиентов. На его базе может быть выпущен микроавтобус с панорамным остеклением, салон которого вмещает до 15 пассажирских мест. Для этой версии предусмотрен кондиционер в задней части салона, полки для ручной клади, воздуховоды над каждым рядом сидений и вентиляционный люк.

Под капотом у фургона находится дизельный двигатель Aucan экокласса «Евро-5». Его объём равен 2,5 литра, максимальная мощность – 154 л.с., крутящий момент – 415 Нм. В пару ему предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач. Объём топливного бака – 80 литров. Гарантия на Toano Pro – три года без ограничений по пробегу. Рекомендованная розничная цена составляет 3 350 000 рублей.