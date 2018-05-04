Поправки в закон «О техническом осмотре транспортных средств» вступили в силу сегодня, 4 мая 2018 года. Изменения должны серьёзно изменить процедуру техосмотра автомобилей в России. Сейчас, согласно статистике, всего лишь 50% машин действительно проходят ТО, владельцы остальных просто покупают диагностические карты. Новые правила будут, в том числе, бороться и с этим явлением.

Новые правила техосмотра вводят ответственность для операторов ТО за выдачу диагностической карты с заключением о возможности эксплуатации машины в случае, если ТС не соответствует обязательным требованиям безопасности. Это должно способствовать уменьшению количества автовладельцев, которые просто покупают диагностическую карту (обычно при покупке ОСАГО), не отправляя ТС на осмотр.

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Напомним, диагностическая карта пришла на смену выдаваемому в подразделениях ГИБДД талону техосмотра в 2013 году. С тех пор для многих автовладельцев документ стал просто фикцией. По этой причине контроль за техосмотром решено ужесточить.

О необходимости этого говорит и статистика ГИБДД, согласно которой количество аварий с неисправными ТС за последний год увеличилось на 19,7%. Всего по итогам 2017-го было зафиксировано 6 455 таких инцидентов. В этих ДТП погибло 1 058 человек (увеличение показателя составило 8,2%), травмы получили 9 737 участников (прирост – 20,93%).

Теперь автовладельцы после осмотра машины в любом случае получат диагностическую карту, даже если автомобиль не соответствует требованиям безопасности (документ будет с соответствующим указанием). По новым правилам, региональные власти получили право контролировать соблюдение установленного законом размера платы за выдачу дубликата карты.

Поправки также предполагают, что в случае, если на автомобиле используются шипованные шины, то ими должны быть оборудованы все колёса. Операторы в обязательном порядке должны проверять наличие не только знака аварийной остановки, но и аптечки, а также исправного огнетушителя.

Не пройдут ТО машины с демонтированными предусмотренными заводом-изготовителем стеклоочистителями и стеклоомывателями; с установленными на рассеиватели световых приборов окрашенных или бесцветных оптических деталей и плёнок; с неисправностями усилителя руля. Также под запретом те ТС, в конструкцию которых были внесены изменения, не соответствующие требованиям техрегламента.

Напомним, в ГИБДД разрабатывают проект, который должен упростить процедуру внесения изменений в конструкцию автомобилей. Предварительный вариант нормы не одобрили представители бизнеса, в Минэкономразвития решили, что новый документ вводит «избыточные ограничения» для предпринимателей.