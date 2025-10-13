В США разработали новый 8-цилиндровый оппозитный мотор с воздушным охлаждением

Двигатели ×
Американская компания Runge Cars из штата Миннесота представила разработанный с нуля 5,3-литровый оппозитный бензиновый двигатель Hetzer, предназначенный для будущего среднемоторного суперкара Runge R3 в стиле гоночного Porsche 908 из конца 1960-х — начала 1970-х.

Компанию Runge Cars (точное название Rünge Cars, в немецком стиле) основал в 2011 году дизайнер и предприниматель Кристофер Рунге, она производит мелкосерийные спорткары, отдалённо напоминающие классические гоночные модели Porsche. Одним из VIP-клиентов Runge Cars является известный американский киноактёр Гэри Олдмен.

Дела у Runge Cars, судя по всему, идут неплохо: она готовится вывести на рынок флагманский суперкар Runge R3, для которого разработан новый «оппозитник» воздушного охлаждения с собственным именем Hetzer, что в переводе с немецкого на русский означает «подстрекатель» или «провокатор».

Двигатель Hetzer разработан в партнёрстве с британской компанией Swindon Powertrain, имеющий большой опыт в производстве комплектующих для классических моторов Porsche с воздушным охлаждением. В двигателе 8 цилиндров, 4 распредвала и 32 клапана. Рабочий объём — 5328 см3, диаметр цилиндра — 102,7 мм, ход поршня — 80,4 мм, степень сжатия — 12:1. Показатели мощности и крутящего момента пока не раскрыты, но по данным журнала Car and Driver, пиковая мощность мотора Hetzer будет в районе 600 л.с. Максимальная частота вращения коленвала — 10 000 об/мин.

Runge R3
Runge R3
Runge R3
Оригинальный Porsche 908, на который похож Runge R3, оснащался 3,0-литровым 8-цилиндровым «оппозитником» мощностью 350-370 л.с. в зависимости от модификации. Сам Runge R3 существует пока только на ренденрах, его технические подробности не раскрыты, но уже в конце этого года компания хочет начать принимать на него заказы. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика». Ведущие колёса, очевидно, задние. Расчётная масса — 780 кг. Разработка Runge R3, как утверждается, идёт уже семь лет, полноценная премьера состоится в ближайшие месяцы — ждём.

Двигатель Hetzer можно будет купить отдельно от суперкара, как OEM-изделие. Дело в том, что по своим габаритам Hetzer соответствует 3,6-литровому 6-цилиндровому «оппозитнику», что ставился на Porsche 911 поколения 964 (выпускался в период с 1989 по 1994 год). Porsche 911 поколения 964 — одна из самых популярных моделей в сегменте рестомодинга, наверняка найдутся желающие воткнуть в него 8-цилиндровый мотор мощностью в шесть сотен «лошадей» — это будет просто ураган.

