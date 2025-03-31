Бизнес ×
  • В Volvo Cars сменился гендиректор: шведскую компанию опять возглавил Хокан Самуэльссон

В Volvo Cars сменился гендиректор: шведскую компанию опять возглавил Хокан Самуэльссон

31.03.2025 150 0 0

Хокан Самуэльссон вновь возглавит Volvo Cars спустя три года после ухода — таково пожелание китайского холдинга Geely, владеющего шведской компанией.

Хокан Самуэльссон, которому недавно исполнилось 74 года, пришёл в Volvo Cars в 2010 году, после того как Ford продал шведскую компанию китайскому холдингу Geely. В 2012 году Самуэльссон стал гендиректором Volvo Cars и проработал на этом посту до марта 2022 года, когда ему смену пришёл Джим Роуэн. За десять лет работы в Volvo Хокан Самуэльссон заработал репутацию блестящего менеджера, так как именно при нём продажи и прибыльность компании выросли в разы. Вместе с тем нельзя не отметить, что Самуэльссон порой недостаточно критично относился к основным рыночным тенденциям: при нём Volvo «вляпалась» вместе Uber в утопичный проект бесплотного такси и одной из первых в отрасли заявила о намерении отказаться от моделей с ДВС к 2030 году — впоследствии от этого намерения пришлось отказаться.

Джим Роуэн

Джим Роуэн пришёл в Volvo Cars отчасти потому, что Самуэльссон начал потихоньку готовиться к пенсии (при этом до осени прошлого года он занимал пост председателя правления Polestar), но главным образом потому, что компании Volvo требовалось решить проблемы с разработкой программного обеспечения. Роуэн, будучи опытным IT-специалистом, с этой задачей отлично справился, в то же время коммерческие показатели Volvo продолжили свой рост.

В 2024 году мировые продажи Volvo Cars составили 763 389 автомобилей (+8% по сравнению с продажами в 2023 году), в том числе 175 194 электромобилей, продажи которых выросли на 54% (в основном благодаря успеху Volvo EX30 в Европе). Чистая прибыль шведской компании в 2024 году выросла на 13% и составила 15,9 млрд шведских крон (1,37 млрд евро). В Китае Volvo сдаёт позиции (в 2024 году продажи сократились на 8% до 156 370 автомобилей), но это общий и объективный тренд: ни одной компании западного типа сейчас не удаётся бороться в Китае на равных с набравшими силу местными автопроизводителями.

Почему Джим Роуэн уходит в отставку, пресс-служба Volvo Cars не сообщает. Рискнём предположить, что Роуэна просто перекупила другая компания, а в Volvo Cars прямо завтра возвращается Хокан Самуэльссон, причём ясно, что он в силу возраста он воспринимается как временный руководитель со сроком полномочий ровно на два года, то есть не позднее апреля 2027 года у шведской компании появится новый гендиректор.

Хокан Самуэльссон

На кандидатуре Самуэльссона настаивал председатель совета директоров Volvo Cars Эрик Ли (он же Ли Шуфу) — это основатель и гендиректор всего холдинга Geely. Очевидно, что Эрик Ли очень доверяет Самуэльссону, если уговорил его прервать на два года заслуженный отдых, чтобы мягко подхватить бразды правления у Джима Роуэна и, прекрасная зная все особенности работы Volvo Cars, бесперебойно реализовывать все текущие проекты.

В ближайшие два года Volvo должна завершить разработку модульной платформы SPA3 и запустить на ней среднеразмерный электрический кроссовер EX60, далее последуют другие новинки на платформа SPA3. Также Самуэльссону предстоит до конца этого года наладить производство кроссовера EX30 на заводе в бельгийском Генте, чтобы обойти введённые в прошлом году Евросоюзом повышенные пошлины на электромобили китайского производства (сейчас EX30 выпускает только в Китае).

Ну а главное, Самуэльссону вместе с советом директоров предстоит выбрать стратегию ведения бизнеса в США в свете анонсированных Дональдом Трампом пошлин на импортные автомобили. Свой единственный американский завод в Риджвилле (штат Южная Каролина) мощностью 150 000 машин Volvo сейчас делит с Polestar, здесь выпускаются только флагманские электрические кроссоверы Polestar 3 и Volvo EX90. Очевидно, завод в Риджвилле нужно дозагрузить востребованными в США моделями и очевидно, что это должны быть машины с ДВС, так как «электрички» американский рынок в последнее время не жалует.

бизнес Volvo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Активное вождение и борьба за экологию: как современные шины Viatti сочетают несочетаемое Мы все прекрасно знаем, куда ведут самые передовые тенденции в автомобилестроении и кто в этом виноват. Да, малообъёмные турбированные моторы, сложнейшие системы снижения выбросов, многоступ... 135 1 0 31.03.2025
Статьи / Новые авто Богаче, больше и дороже: обзор GAC GS8 Traveller Сделать новую модель из старой, нарастив ее габариты пластиковыми деталями и изменив комплектацию? Почему бы и нет. Именно так поступила компания Guangzhou Automobile Corporation (GAC), выво... 1981 2 2 30.03.2025
Статьи / История Кошка, которая сама по себе: как и для чего cоздали купе Jaguar XJ-S Jaguar всегда был большой кошкой при дворе Британской автомобильной империи. Не Rolls-Royce, конечно, и не Bentley, но ведь явно и не Austin или какой-нибудь Rover. Причем обычно «джэг» восп... 2209 4 1 29.03.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 25575 5 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 25386 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 16211 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
29 Выбираем хэтчбек А-класса с пробегом за 500 тысяч рублей: полный приво...
5 На Metro, зато не на метро: опыт владения Chevrolet Metro I
4 Пятое ТО вместо дилера: ремонт и обслуживание Kia Seltos
Новые комментарии
Change privacy settings