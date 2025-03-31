В Volvo Cars сменился гендиректор: шведскую компанию опять возглавил Хокан Самуэльссон

Хокан Самуэльссон, которому недавно исполнилось 74 года, пришёл в Volvo Cars в 2010 году, после того как Ford продал шведскую компанию китайскому холдингу Geely. В 2012 году Самуэльссон стал гендиректором Volvo Cars и проработал на этом посту до марта 2022 года, когда ему смену пришёл Джим Роуэн. За десять лет работы в Volvo Хокан Самуэльссон заработал репутацию блестящего менеджера, так как именно при нём продажи и прибыльность компании выросли в разы. Вместе с тем нельзя не отметить, что Самуэльссон порой недостаточно критично относился к основным рыночным тенденциям: при нём Volvo «вляпалась» вместе Uber в утопичный проект бесплотного такси и одной из первых в отрасли заявила о намерении отказаться от моделей с ДВС к 2030 году — впоследствии от этого намерения пришлось отказаться.

Джим Роуэн

Джим Роуэн пришёл в Volvo Cars отчасти потому, что Самуэльссон начал потихоньку готовиться к пенсии (при этом до осени прошлого года он занимал пост председателя правления Polestar), но главным образом потому, что компании Volvo требовалось решить проблемы с разработкой программного обеспечения. Роуэн, будучи опытным IT-специалистом, с этой задачей отлично справился, в то же время коммерческие показатели Volvo продолжили свой рост.

В 2024 году мировые продажи Volvo Cars составили 763 389 автомобилей (+8% по сравнению с продажами в 2023 году), в том числе 175 194 электромобилей, продажи которых выросли на 54% (в основном благодаря успеху Volvo EX30 в Европе). Чистая прибыль шведской компании в 2024 году выросла на 13% и составила 15,9 млрд шведских крон (1,37 млрд евро). В Китае Volvo сдаёт позиции (в 2024 году продажи сократились на 8% до 156 370 автомобилей), но это общий и объективный тренд: ни одной компании западного типа сейчас не удаётся бороться в Китае на равных с набравшими силу местными автопроизводителями.

Почему Джим Роуэн уходит в отставку, пресс-служба Volvo Cars не сообщает. Рискнём предположить, что Роуэна просто перекупила другая компания, а в Volvo Cars прямо завтра возвращается Хокан Самуэльссон, причём ясно, что он в силу возраста он воспринимается как временный руководитель со сроком полномочий ровно на два года, то есть не позднее апреля 2027 года у шведской компании появится новый гендиректор.

Хокан Самуэльссон

На кандидатуре Самуэльссона настаивал председатель совета директоров Volvo Cars Эрик Ли (он же Ли Шуфу) — это основатель и гендиректор всего холдинга Geely. Очевидно, что Эрик Ли очень доверяет Самуэльссону, если уговорил его прервать на два года заслуженный отдых, чтобы мягко подхватить бразды правления у Джима Роуэна и, прекрасная зная все особенности работы Volvo Cars, бесперебойно реализовывать все текущие проекты.

В ближайшие два года Volvo должна завершить разработку модульной платформы SPA3 и запустить на ней среднеразмерный электрический кроссовер EX60, далее последуют другие новинки на платформа SPA3. Также Самуэльссону предстоит до конца этого года наладить производство кроссовера EX30 на заводе в бельгийском Генте, чтобы обойти введённые в прошлом году Евросоюзом повышенные пошлины на электромобили китайского производства (сейчас EX30 выпускает только в Китае).

Ну а главное, Самуэльссону вместе с советом директоров предстоит выбрать стратегию ведения бизнеса в США в свете анонсированных Дональдом Трампом пошлин на импортные автомобили. Свой единственный американский завод в Риджвилле (штат Южная Каролина) мощностью 150 000 машин Volvo сейчас делит с Polestar, здесь выпускаются только флагманские электрические кроссоверы Polestar 3 и Volvo EX90. Очевидно, завод в Риджвилле нужно дозагрузить востребованными в США моделями и очевидно, что это должны быть машины с ДВС, так как «электрички» американский рынок в последнее время не жалует.

