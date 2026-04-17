17.04.2026 37 0 0
Вдохновлённый чемпионатом Франции по теннису: представлен Renault 4 Roland-Garros

Французская марка представила предвестника грядущего особенного «зелёного» хэтчбека с открытым верхом. Выпуск серийной версии запланирован на осень 2026 года.

Разработка возрождённого Renault 4 стартовала ещё в 2021 году, а полноценная премьера этого паркетника прошла в октябре 2024-го. До дилеров на европейском рынке модель добралась в начале марта 2025-го. Стоит напомнить, что нынешняя «четвёрка» представляет собой полностью электрический кроссовер, в основе которого лежит платформа AmpR Small. Технику он разделил со своим ближайшим родственником – хэтчбеком Renault 5.

На фото: Renault 4 Roland-Garros

Теперь компания подготовила особенный вариант паркетника – Renault 4 Roland-Garros E-Tech electric, его выпуск будет приурочен к проведению Открытого чемпионата Франции по теннису – это один из четырёх турниров Большого шлема. Сейчас производитель презентовал концепт грядущей новинки, а серийная версия будет представлена 18 мая перед началом турнира. При этом в производство такой особенный кроссовер пойдёт только осенью 2026-го.

Renault 4 Roland-Garros получил белый кузов (цвет – Glacier White), который сочетается с чёрным верхом, в том числе с передними и центральными стойками крыши, корпусами наружных зеркал и спойлером, установленным в верхней части багажной двери. На передних крыльях есть серебристые диагональные вставки с эмблемой Roland-Garros, причём один такой элемент пересекает лючок, за которым спрятан порт для зарядки батареи.

Ещё особенному варианту «четвёрки» положены 18-дюймовые двухцветные колёсные диски Parisienne, сочетающиеся с терракотовыми заглушками с логотипом французского бренда на ступицах. Ещё в схожем цвете выполнены вставки на переднем и заднем бамперах. В основу Renault 4 Roland-Garros E-Tech легла модификация с прибавкой Plein Sud к названию. Этот вариант отличается за счёт чёрной тканевой крыши с электроприводом (длина полотна равна 92 см, ширина – 80 см).

Как рассказали в компании, интерьер Renault 4 Roland-Garros получит светло-серую отделку, ткань создана из полностью переработанного материала и имеет узор, напоминающий о спортивной одежде. На спинках передних сидений можно будет увидеть рельефный логотип Roland-Garros, а на передней панели флаг Франции и подсвечиваемую надпись Roland Garros Paris.

Аналогично «теннисной» спецверсии Renault R5, которая появилась два года назад, подрулевой рычаг выполнен в виде рукоятки теннисной ракетки с логотипом турнира. Ещё серийный особенный паркетник Renault 4 получит устройство для беспроводной зарядки смартфонов и матовые алюминиевые накладки на дверные пороги с надписью Roland-Garros Paris.

Спецверсию Renault 4 оснастят единственным электромотором, расположенным на передней оси, его максимальная мощность равна 150 л.с., а крутящий момент – 245 Нм. Ещё ему положена тяговая батарея ёмкостью 52 кВт*ч, а максимальный запас хода на одной зарядке составит около 400 км (при расчёте по циклу WLTP).

кроссовер авторынок электромобиль Renault Renault 4
Обновлено 18.04.2026

 

