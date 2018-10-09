Среднеразмерная модель i40 формально исчезла из российской продуктовой линейки Hyundai еще в прошлом году, хотя дилеры продолжали продавать застоявшиеся на складах экземпляры вплоть до сентября 2018-го. В России вместо i40 теперь предлагается более свежая и элегантная Sonata, а вот в Европе корейская марка продолжает натужно продавать устаревшие седаны и универсал i40 (модель выпускается с 2011 года). С января по август этого года европейские дилеры смогли реализовать лишь 7702 экземпляра «сороковки» – это худших результат объединенного класса D/Е. Даже родственная Kia Optima расходится лучше – продано 10 328 штук, но до лидера среднеразмерного класса – Фольксвагена Пассата (за первые восемь месяцев продано 119 546 штук) – бесконечно далеко обоим «корейцам».

Тем не менее Hyundai i40 по-прежнему в строю и теперь будет радовать европейцев новой сетчатой фальшрадиаторной решеткой вместо прошлой «в линеечку», новыми цветами оформления интерьера, измененным дизайном колесных дисков и 1,6-литровым турбодизелем семейства Smartstream, отвечающим строгим экологическим нормам Euro 6d-Temp, – ранее этот агрегат получила обновленная компактная модель Hyundai i30 для Европы. На i40 новый дизель будет доступен в двух версиях – 115 л.с., 280 Нм либо 136 л.с., 320 Нм. 136-сильную версию предложат в паре с 6-ступенчатой МКП либо с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, а 115-сильная будет идти только в комплекте с «механикой». Бензиновый двигатель прежний – 1,6-литровый GDI c непосредственным впрыском топлива (135 л.с.).

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Прошлый рестайлинг, кстати, был чуть более заметным и произошел в 2015 году. Текущее обновление означает, что еще год-два Hyundai i40 на европейском рынке продержится, а вот будет ли у этой модели наследник – большой вопрос. Если даже Ford, по слухам, готов убрать из Европы вполне успешный среднеразмерный Mondeo, то чего там ловить «корейцам»? В общем, есть ощущение, что i40 снарядили в последний путь…