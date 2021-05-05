VinFast донёс в полицию на недовольного клиента и заявил, что так будет с каждым!

Вьетнамский автопроизводитель VinFast, имеющий глобальные амбиции, как оказалось, очень не любит критику: на днях он написал донос в полицию на популярного YouTube-блогера, который купил седан VinFast Lux A2.0 и рассказал о его недостатках. Для Вьетнама, где вся власть до сих пор принадлежит компартии, в такой реакции на критику нет ничего необычного, но VinFast обещает так же поступать и с недовольными клиентами в США. Американские СМИ от такого заявления, мягко говоря, опешили.

Вьетнамский YouTube-блогер Тран Ван Хоанг (Tran Van Hoang) не был зациклен на автомобилях и затрагивал на своём канале самый широкий круг тем. По данным Reuters, на момент ликвидации канала у него было 455 000 подписчиков — отличный показатель с учётом языкового барьера, ведь вьетнамский язык за пределами Вьетнама распространён слабо.

В апреле этого года Тран Ван Хоанг выпустил серию роликов о своём опыте владения седаном VinFast Lux A2.0. По словам блогера, за 8000 км машина десять раз побывала в ремонте из-за различных неисправностей: несанкционированное срабатывание дворников, глюки на щитке приборов, кривые зазоры в дверной обшивке, незакрывающийся лючок бензобака и т.д. Кроме того, Тран Ван Хоанг утверждает, что после ремонта машина возвращалась к нему с царапинами и пятнами в салоне, то есть утратила товарный вид.

В общем, типичные детские болезни, свойственные многим начинающим автопроизводителям. Tesla, например, до сих пор гонит брак в огромных количествах, роликов о найденных в её машинах недостатках в Сети вагон и никто за это их авторов не преследует. Но VinFast — не Tesla: другая страна и другой исторический бэкграунд побудили вьетнамскую компанию написать донос в полицию на блогера, о чём она честно сообщила 2 мая на своей страничке в Facebook.

В сообщении говорится, что Тран Ван Хоанг производил и размещал ролики с недостоверным содержанием, вводил пользователей в заблуждение и порочил репутацию VinFast. Тран Ван Хоанг уже удалил свои критические ролики (копия пока ещё доступна на канале CR Channel), но VinFast утверждает, что успел скопировать их и передал как улики в полицию.



Седан VinFast Lux A2.0 построен на платформе «пятёрки» BMW поколения F10.

На данный момент на YouTube нет и самого канала Тран Ван Хоанга — видимо, после конфликта с VinFast карьера блогера подошла к концу. Что теперь с ним будет, неизвестно, но, будем надеяться, до вышей меры не дойдёт — во Вьетнаме до сих пор практикуется смертная казнь, в том числе за преступления против чести и достоинства. Комментируя эту ситуацию агентству Reuters представитель VinFast заявил, что у компании достаточно оснований полагать, что ролики Тран Ван Хоанга — это нечто большее, чем обычные жалобы. Видимо, намекают на происки врагов, которые науськали блогера на подрывную деятельность...



Здесь можно было бы в очередной раз посетовать на озверевший авторитаризм в отдельно взятой стране и закрыть тему, но VinFast всё в том же комментарии Reuters взял на себя смелость заявить, что будет поступать так же с информационными атаками в США, если такие будут иметь место, то есть писать кляузы властям на их авторов.

Напомним, что VinFast планирует выйти на рынок США в следующем году, тогда же ожидается старт продаж вьетнамских автомобилей в Канаде и в Европе. Расправа с блогером, прямо скажем, не лучший фон для дебюта в демократических странах, где свобода слова пока ещё кое-чего стоит. Можно не сомневаться, если машины VinFast дойдут до американских и европейских потребителей, из разберут до винтика и расскажут о них всю правду.

Подробно об истории возникновения компании VinFast и её машинах мы недавно рассказывали в отдельном большом материале.

