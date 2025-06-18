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  • Вместо Acura NSX — педальный конь для курьеров: встречаем Fastport eQuad от Honda

Вместо Acura NSX — педальный конь для курьеров: встречаем Fastport eQuad от Honda

18.06.2025 82 0 1

Компания Honda представила курьерский квадроцикл Fastport с гибридным, мускульно-электрическим приводом и готовится начать его серийное производство на заводе Performance Manufacturing Center в американском штате Огайо, который раньше выпускал гибридный суперкар Acura NSX второго поколения.

Осенью 2022 года завод Performance Manufacturing Center (PMC) в американском городе Мэрисвилл, штат Огайо, завершил производство Acura NSX второго поколения, с тех пор компания Honda долго не могла найти этому высокотехнологичному предприятию новое применение. Частичную загрузку PMC сейчас обеспечивают финальная сборка спецверсий моделей Acura и мелкосерийный выпуск водородного кроссовера Honda CR-V e:FCEV, но спрос на такого сорта продукцию невелик. Всё изменится летом 2026 года, когда на PMC начнётся массовое производство квадроциклов Fastport, а их пилотная партия будет выпущена уже в конце 2025 года. Понятно, что это куда менее престижная работа, чем производство суперкаров, но лучше так, чем никак — было бы жалко, если бы Honda вообще закрыла PMC за ненадобностью.

Fastport — это новое дочернее предприятие Honda, основанное в 2023 году и нацеленное на решение проблем доставки последней мили, то есть когда товар едет непосредственно до потребителя. В Москве и других крупных городах России эту проблему решают тысячи курьеров на электровелосипедах и электросамокатах — их мельтешение на дорогах раздражает как автомобилистов, так и пешеходов. Honda предполагает, что представленный ей вчера квадроцикл Fastport eQuad будет ездить по велодорожкам — разумеется, в тех городах, где инфраструктура велодорожек достаточно развита и по ним разрешается ездить тихоходным четырёхколёсным транспортным средствам с гибридным приводом.

Fastport eQuad имеет несущую конструкцию в виде пространственного трубчатого каркаса и вполне автомобильную подвеску, обеспечивающую хорошую плавность хода даже на булыжной мостовой. Водитель сидит на высоком кресле под навесом и может крутить педали, но при заряженных батареях это необязательно — сменные модули находятся в нижней части рамы, максимальный запас хода на одной зарядке — 37 км. Рекуперативные торможения позволяют немного увеличить пробег на электротяге. Максимальная скорость ограничена на отметке 20 км/ч.

Каждый Fastport eQuad будет подключён к интернету для удобства управления парком таких квадроциклов, то есть можно удалённо предоставить к нему доступ новому курьеру, заранее прописать маршрут и задания. В виде опции будут предлагаться полноценный передний защитных кожух и система вентиляции. Дизайн колёс, зеркал и грузовых отсеков может меняться в зависимости от пожеланий заказчика, то есть из Fastport eQuad можно сделать полноценное брендированное транспортное средство.

На данный момент для Fastport eQuad заявлены два размерных варианта — Large (большой) и Small (маленький). Габаритная длина Fastport eQuad Large — 3,65 м, ширина — 1,2 м, высота — 2,1 м, грузоподъёмность — 295 кг. Габаритная длина Fastport eQuad Small — 3,4 м, ширина — 1 м, высота — 2,1 м, грузоподъёмность — 145 кг.

Honda планирует продавать и сдавать в аренду Fastport eQuad в Северной Америке и Европе, цены пока не раскрыты. Первый публичный показ Fastport eQuad состоится на следующей неделе в рамках выставки Eurobike 2025 во Франкфурте-на-Майне (Германия).

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