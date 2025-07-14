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  • Внедорожник Jeep Wagoneer обзавёлся парой новых версий на фоне слабого спроса

Внедорожник Jeep Wagoneer обзавёлся парой новых версий на фоне слабого спроса

14.07.2025 550 0 1

Цены новых вариантов SUV американской марки уже известны: за исполнение Limited просят 76,5 тыс. долларов, а за Super – 82,5 тыс. долларов.

Внедорожник Jeep Wagoneer, а также его более «богатый» собрат Grand Wagoneer дебютировали в 2021 году. Годом позже появились варианты с удлинённым кузовом и прибавкой в виде литеры L к названию. Сейчас продажи внедорожника американской марки на домашнем рынке продолжают падать. Так, по данным Goodcarbadcar.net, за первую половину 2025-го модель разошлась тиражом 13 616 единиц, что на 54,4% меньше, чем в январе-июне прошлого года.

На фото: Jeep Wagoneer Overland
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На фото: Jeep Wagoneer Overland
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На фото: Jeep Wagoneer Overland
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Американский производитель в апреле текущего года в рамках автосалона в Нью-Йорке представил «приключенческую» версию Overland. Этот автомобиль получил ряд визуальных отличий, 20-дюймовые литые колёсные диски, обутые в 32-дюймовые вседорожные шины, система полного привода Quadra-Drive II, регулируемую по высоте адаптивную пневматическую подвеску Quadra-Lift (максимальный дорожный просвет — 254 мм), пару буксировочных петель в переднем бампере и т.д.

Теперь марка Jeep представила ещё две новые версии Wagoneer. Одной из них остаётся исполнение с прибавкой Limited к названию, в его основе лежит комплектация Series II. В основном изменения затронули внешность внедорожника. Так, Jeep Wagoneer Limited получил накладки на колёсные арки в цвет кузова, хромированный декор, оригинальные колёсные диски диагональю 22 дюйма, чёрные накладки на нижней части переднего и заднего бамперов, а также на боковинах.

На фото: Jeep Wagoneer Limited

Кроме того, варианту Limited достались: люк на крыше с тремя стёклами, боковые подножки с электроприводом, функцию складывания второго и третьего рядов сидений с электроприводом, а также комплекс камер кругового обзора. Стоимость этого нового исполнения на американском рынке составляет 76 535 долларов, что эквивалентно примерно 5,98 млн рублей по текущему курсу.

Вторая новая версия – Jeep Wagoneer Super. Такой внедорожник тоже получил накладки на колёсные арки в цвете кузова и чёрные боковые подножки с электроприводом. Кроме того, в списке обновок числятся: другие чёрно-серебристые колёсные диски размером 22 дюйма, карбидные фары, чёрную крышу и затемнённый декор на кузове, включая окантовку «фамильных» элементов решётки радиатора.

На фото: Jeep Wagoneer Super

Помимо этого, исполнение Wagoneer Super снабдили панорамным люком на крыше с тремя стёклами, премиальной акустической системой McIntosh с 19 динамиками и иной отделкой. Стоимость этого «богатого» варианта модели в Штатах составляет 82 535 долларов (около 6,45 млн рублей по текущему курсу).

Обе новые версии Jeep Wagoneer Limited и Super предлагаются как в стандартном, так и в удлинённом вариантах кузова. Под капотом у них располагается 3,0-литровая рядная битурбошестёрка Hurricane. Максимальная мощность этого мотора составляет 426 л.с., а крутящий момент – 635 Нм. Дилеры бренда в США уже принимают заказы на обе версии.

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