27.01.2026 145 0 0
Внедорожник MG Majestor готовится к старту продаж: дополнение, а не замена

В качестве совершенно новой модели с именем Majestor в Индии будут продавать рестайлинговую версию внедорожника Gloster. При этом прежний вездеход в отставку пока не собирается.

Рамный внедорожник MG Majestor показали в Индии год назад. Но лишь сейчас местное подразделение компании анонсировало выход этого SUV на рынок – полноценная презентация намечена на 12 февраля. Фирма MG позиционирует Majestor в качестве совершенно новой модели. На деле же это существенно модернизированный и переименованный индийский MG Gloster. А Глостер собственной разработкой марки не является – другую эмблему получил «китаец» Maxus D90 (бренды MG и Maxus принадлежат концерну SAIC). Ну и напомним, что донорский вездеход уже давно обновился, причем в родном Китае после рестайлинга он сменил еще и имя – на Territory.

Нынешний анонс MG Majestor сопровождают тизеры. Впрочем, марка зря интригует: внешне внедорожник дословно повторил прошлогодний экземпляр, который, в свою очередь, является клоном рестайлингового Maxus D90/Territory. Если сравнивать с Gloster, то Majestor имеет еще более внушительные бамперы, новую радиаторную решетку, двухэтажную головную оптику и монофонарь.

В прошлом году Majestor выставили с запертыми дверями и наглухо тонированными стеклами. Сейчас интерьер тоже не продемонстрировали. Скорее всего, и внутри внедорожник скопировал Maxus. То есть в салоне установлены новые приборка, планшет мультимедиа и блок управления «климатом».

О технике компания MG пока не рассказала. Индийские СМИ считают, что Majestor унаследовал топовый мотор от Gloster. Речь идет о битурбированном дизеле 2.0 мощностью 216 л.с., на Глостере он сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом. Предполагается, что MG Majestor по умолчанию полноприводный. MG Gloster с 216-сильным дизелем тоже имеет полный привод. Этот рамник в Индии еще можно купить со 161-сильным турбодизелем 2.0, 8АТ и задним приводом.

Цены MG Majestor, видимо, раскроют в феврале. При этом в MG уже заявили о том, что внедорожник окажется на ступеньку выше Глостера, а тот с индийского рынка уходить не собирается. MG Gloster сейчас стоит от 3 833 000 рупий (около 3,2 млн рублей по актуальному курсу).

Между тем в отличие от Глостера эксклюзивом для Индии внедорожник MG с новым дизайном не будет. Такой вездеход появится еще и в странах Ближнего Востока, однако там его будут продавать под именем MG Rakan – и только с бензиновым мотором.

