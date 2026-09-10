Водородный BMW iX5 Hydrogen нового поколения сбросил камуфляж

Компания BMW продолжает разработку водородной версии кроссовера X5 поколения G65. Новый BMW iX5 Hydrogen должен выйти на рынок в 2028 году, он сможет разогнаться до 100 км/ч менее чем за 5 с, а запас хода на одной заправке будет достигать 750 км по циклу WLTP.

Ещё до премьеры BMW X5 поколения G65 было известно, что он будет предлагаться сразу с пятью типами силовых установок: бензиновые, дизельные, plug-in гибридные, электрические и как минимум одна водородная. Водородная версия была и у BMW X5 прошлого поколения G05, но купить её было нельзя: такая версия была выпущена тиражом порядка 100 экземпляров для опытной эксплуатации в разных странах с разным климатом.

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Новый BMW iX5 Hydrogen сможет купить любой желающий — правда, далеко не во всех странах, где официально представлена марка BMW, так как инфраструктура водородных заправок даже в зацикленной на экоповестке Европе находится в зачаточном состоянии. На данный момент эта инфраструктура не расширяется, а уменьшается, потому что водородные АЗС — это очень дорого и почти никому не нужно.

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Серийное производство нового BMW iX5 Hydrogen должно начаться в 2028 году. Финальная сборка, вероятно, будет происходить в США на заводе в Спартанбурге, штат Южная Каролина, а тестовые прототипы, показанные на фотографиях, собраны в Германии в Центре водородных компетенций в Мюнхене. Силовую установку изготавливает моторный завод BMW Group в австрийском Штайре.

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Закамуфлированные прототипы нового iX5 Hydrogen компания BMW показала ещё в апреле. В июле состоялась премьера BMW X5 поколения G65, поэтому теперь можно больше не скрывать внешность нового BMW iX5 Hydrogen. В новом пресс-релизе водородный кроссовер показан уже без камуфляжа, сейчас он проходит испытания на автополигонах, в ходе которых происходит отладка взаимодействия различных компонентов силовой установки.

Силовая установка нового BMW iX5 Hydrogen полностью пока не раскрыта: неизвестны характеристики электрохимического генератора и электромоторов, неясно расположение буферной батареи. Зато из апрельского пресс-релиза мы знаем, что система хранения водорода занимает физически то же место, что и батарея у электрических версий X5: семь углепластиковых баллонов для хранения водорода упакованы в общий плоский металлический корпус и находятся под полом кузова в пределах колёсной базы. Углепластиковые баллоны соединены друг с другом параллельно и находятся под общим давлением 700 бар, всего они способны хранить 7 кг водорода, полная заправка занимает около пяти минут. Максимальный запас хода на одной заправке составит 750 км по циклу WLTP, тогда как у BMW iX5 Hydrogen прошлого поколения было 504 км.

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В сегодняшнем пресс-релизе сказано, что перед разработчиками нового BMW iX5 Hydrogen поставлена задача сделать так, чтобы кроссовер разгонялся до 100 км/ч менее чем за 5 с.

Разработку BMW iX5 Hydrogen частично финансируют власти Германии: федеральное правительство выделило на это дело 191 млн евро, земля Бавария — 82 млн евро. Продажи нового BMW iX5 Hydrogen тоже, вероятно, будут в той или иной степени субсидироваться властями, а госструктуры могут стать его главными потребителями.

