Volkswagen Atlas Cross Sport сменил поколение раньше, чем китайский VW Teramont X

Марка Volkswagen представила пятиместный кроссовер Atlas Cross Sport, адресованный Северной Америке. Там такой SUV будет доступен с той же техникой, что и свежий трехрядный «просто» Atlas. В продажу укороченный кросс поступит в следующем году.

Премьера предназначенного для североамериканского рынка семиместного кроссовера Volkswagen Atlas новой, второй по счету генерации состоялась весной этого года. Цены трехрядного SUV там объявили в июле, хотя старт продаж намечен лишь на осень. Так вот теперь представлен новый американский VW Atlas Cross Sport, то есть укороченный и пятиместный вариант. Напомним также, что Atlas – это родной брат китайского Volkswagen Teramont. В Поднебесной семиместный кроссовер сменил поколение еще в прошлом году, получив к названию приставку Pro. А вот «короткий» паркетник для КНР, который зовется Volkswagen Teramont X, до сих пор пребывает в первом поколении, и пока неизвестно, будет ли у него вообще следующая генерация. Ну и добавим, что и для Штатов, и для Китая кроссоверы производят локально. Сборка VW Atlas/Atlas Cross Sport ведется на заводе, расположенном в городе Чаттануга (Теннеси). За выпуск VW Teramont Pro и старого Teramont X отвечает совместное предприятие SAIC Volkswagen.

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Спереди «короткий» VW Atlas Cross Sport почти дословно повторил трехрядный вариант. Все версии пятиместного кроссовера, за исключением базовой, имеют эмблему марки с подсветкой и LED-полоски, которые соединяют светодиодные же фары. Задние стойки, разумеется, завалены сильнее, чем у трехрядного кроссовера, уменьшены и расположенные за ними окошки.

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Задний бампер Atlas Cross Sport оформлен чуть иначе, чем у семиместного SUV. Пиксельные фонари – такие же. Самый дешевый пятиместный паркетник имеет 18-дюймовые диски, остальным исполнениям положены 20- или 21-дюймовые колеса нового дизайна. Кстати, как и новый «просто» VW Atlas, «второй» VW Atlas Cross Sport пока показан только в «оспортивленной» модификации R-Line.

Новый Volkswagen Atlas Cross Sport

Длина пятиместного кроссовера не изменилась – 4968 мм, тогда как у свежего трехрядного Атласа этот показатель составляет 5105 мм. Также объявлено, что «короткий» Atlas Cross Sport на 53 мм ниже семиместной модели, но точная высота ни одного из кроссоверов пока не указана. Колесная база, по предварительным данным, прежняя, она едина для обеих модификаций – 2980 мм.

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Внутри Volkswagen Atlas Cross Sport тоже скопировал «просто» Atlas, не считая, конечно, отсутствия третьего ряда кресел. Оба паркетника по умолчанию имеют виртуальную приборку на 10,25 дюйма. В начальных комплектациях у Atlas Cross Sport и Atlas идет мультимедиа-система с экраном на 12,9 дюйма, остальным исполнениям достался 15-дюймовый планшет.

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За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Место прежнего крохотного джойстика на центральном тоннеле заняла шайба с экранчиком: ее можно использовать для выбора режима движения, регулировки громкости или настройки подсветки. На тоннеле еще расположены две площадки для беспроводной зарядки смартфонов и пара неприкрытых подстаканников. Наконец, в дорогих комплектациях есть улучшенный комплекс водительских ассистентов.

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Техника тоже одинаковая. Как и семиместный новый кроссовер, пятиместный VW Atlas Cross Sport в США предложат с бензиновой турбочетверкой 2.0 TSI серии EA888, которая выдает 286 л.с. (мощность 2.0 TSI предшественника – 272 л.с.). Двигатель сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом, привод передний или полный.

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Новый Volkswagen Atlas Cross Sport американцам еще придется подождать – старт продаж намечен на начало 2027 года. Хотя цены вполне могут объявить уже в этом году. Пятиместный кроссовер предыдущего поколения без учета налогов и доставки сейчас стоит от 38 300 долларов, что эквивалентно примерно 3,16 млн рублей по актуальному курсу. Ну а семиместный кроссовер Volkswagen Atlas второй генерации в США обойдется минимум в 41 610 долларов (тоже без учета налогов и доставки; примерно 3,4 млн рублей).

Между тем в середине жизненного цикла, то есть после рестайлинга, кроссоверы VW Atlas и Atlas Cross Sport второго поколения должны получить гибридные версии. Но подробностей о начинке таких паркетников пока нет.