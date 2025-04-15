Volkswagen дразнит тизером нового кроссовера для китайского рынка

Паркетник ID.Evo дебютирует в статусе концепта на следующей неделе, презентация пройдёт в рамках Шанхайского автосалона. Серийный вариант появится в 2026 году.

Компания Volkswagen ещё на прошлой неделе рассказала о планах, касающихся поднебесного рынка, и анонсировала три премьеры, которые намечены на автомобильную выставку в Шанхае, которая стартует на следующей неделе. Стратегия VW называется «В Китае и для Китая», на автосалоне каждое из трёх совместных предприятий покажет свою новинку – все три дебютируют в статусе концептов.

Тизеры трёх концептов Volkswagen для китайского рынка

Так, Volkswagen анонсировал три концепта (без названий): полностью электрический седан разработки СП с FAW, кроссовер с подключаемой гибридной установкой типа range-extender (EREV) от СП с SAIC, а также полностью «зелёный» паркетник, созданный в рамках партнёрства с китайской компанией Anhui. В компании отметили, что у этих новинок будет много общего в плане техники и дизайна.

Известно, что производство серийных моделей, в основу которых лягут три анонсированных шоу-кара, начнётся уже в 2026 году: компании удалось сократить сроки разработки новинок более чем на 30%. Отмечается, что концепты, которые дебютируют в Шанхае, окажутся предсерийными, а значит, отличия от товарных версий будут минимальными.

Тизер кроссовера Volkswagen ID.Evo

Теперь марка опубликовала ещё один тизер одной из грядущих новинок – речь идёт о полностью электрическом кроссовере разработки СП Volkswagen Anhui. Как стало известно, этот концепт получит название ID.Evo (сокращение от «эволюции», призвано отражать непрерывную трансформацию бренда VW). Информации о том, оставят ли это имя серийному варианту, пока нет.

Судя по тизеру, у концептуального паркетника будет «пиксельная» головная оптика узкой формы, причём фары соединены друг с другом за счёт светящихся полос и логотипа бренда, расположенного по центру. «Электричке» положены небольшие наружные зеркала, покатая крыша, антенна «акулий плавник», вероятно, выдвижные дверные ручки, а также «пиксельные» же фонари и лаконичный спойлер на верхней части багажной двери.

На фото: Volkswagen ID.Unyx 1 / 3 На фото: Volkswagen ID.Unyx 2 / 3 На фото: Volkswagen ID.Unyx 3 / 3

Информации о технике будущей новинки пока нет. Отметим, Volkswagen Anhui на сегодняшний день выпускает кроссовер Volkswagen ID.Unyx, «донором» для которого стал электрический паркетник Cupra Tavascan, предназначенный для глобального рынка (испанская марка принадлежит концерну VW). Он был полностью рассекречен в прошлом году.

Модель немецкой марки в Поднебесной предлагается либо с единственным 231-сильным электромотором, расположенным на задней оси, либо с двухмоторной установкой, максимальная совокупная отдача которой равна 340 л.с. Ёмкость тяговой батареи – 80,2 кВт*ч. В первом случае запас хода на одной зарядке составляет 614 км, во втором – 555 км (при расчёте по циклу CLTC).