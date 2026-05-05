Volkswagen Golf R 24H стал предвестником участника гонки «24 часа Нюрбургринга»

«Злой» хэтчбек вернётся в гонку на выносливость в 2027 году. Пока что немецкая компания подготовила шоу-кар, который является прообразом «горячего» Гольфа.

Спортивное подразделение Volkswagen R в следующем году отметит своё 25-летие: именно столько в 2027-м пройдёт с момента выпуска Golf R32. Напомним, речь идёт о хэтчбеке, впервые сошедшем с конвейера в 2002-м: он дал старт всей линейке автомобилей с прибавкой в виде литеры R к названию.

На фото: концепт Volkswagen Golf R 24H

К юбилею немецкая компания приурочила возвращение Volkswagen R в одну из самых известных гонок на выносливость – «24 часа Нюрбургринга», которая проходит на Северной петле (также «за глаза» из-за сложности её называют «Зелёным адом»). В компании напомнили, что литера R – это отсылка к слову «racing». Сейчас немцы продолжают заниматься трековым хэтчбеком, который примет участие в гонке в 2027 году.

Известно, что в основу гоночного варианта автомобиля ляжет нынешний Volkswagen Golf R с полным приводом, других подробностей о нём нет. Известно, что реализация проекта проходит в рамках сотрудничества с компанией Max Kruse Racing.

Отметим, у актуального стандартного Golf R под капотом располагается 2,0-литровый бензиновый турбомотор TSI, максимальная мощность которого составляет 333 л.с., а крутящий момент – 420 Нм. Двигатель работает в паре только с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG, модели положен полный привод с индивидуальными муфтами подключения задних колес.

Пока что производитель решил презентовать предвестника будущего трекового Volkswagen Golf R, при этом представленный сегодня шоу-кар получил дополнительную прибавку 24H к названию. Концепт украсили пёстрой плёнкой с эмблемами бренда и подразделения Volkswagen R, дополнительными воздуховодами в капоте, а также расширенными колёсными арками.

1 / 2 2 / 2

Ещё такому пятидверному хэтчбеку достался новый передний бампер с тремя воздухозаборниками и большим сплиттером в нижней части. Профиль украсили солидные боковые юбки из чёрного пластика, а также оригинальные чёрные колёсные диски. Корму снабдили мощным диффузором, затемнённым логотипом бренда, а также большим антикрылом, которое установлено прямо на заднем стекле. Салон концепта марка не показала.

Напомним, в конце минувшего месяца стало известно о том, что Volkswagen Golf и T-Roc обзавелись новыми гибридными версиями. В её основе лежит бензиновый двигатель TSI evo2 объёмом 1,5 литра мощностью 150 л.с. и 250 Нм, работающий в тандеме с гибридным силовым модулем и литий-никель-марганец-кобальтовой батареей ёмкостью 1,6 кВт*ч. Максимальная совокупная отдача системы равна либо 136, либо 170 л.с. VW Golf и T-Roc eHybrid выйдут на рынок в четвёртом квартале 2026 года.