Volkswagen готовится к скорой премьере новинки: ей может оказаться серийный вариант ID. Aero

У марки Volkswagen на сегодняшний день есть отдельная «зелёная» линейка автомобилей – ID: по задумке компании, она должна включать в себя различные модели, рассчитанные на массового покупателя. Напомним, первенцем этого семейства стал компактный пятидверный хэтчбек ID.3, представленный в 2019-ом и поступивший в продажу осенью 2020 года. Позже были представлены и другие модели в различных сегментах. В скором времени семейство пополнится за счёт ещё одной новинки.

На фото: предсерийный концепт Volkswagen ID. Aero

Немецкий концерн сегодня анонсировал скорую презентацию некоего нового представителя «батарейного» семейства: о какой именно будущей модели линейки ID идёт речь, в компании пока не сказали. VW намеревается показать замаскированный электромобиль 3 января 2023 года. Тогда же будет рассекречено его имя. Немногим позже, 5 января, новинка семейства ID покажется на выставке потребительской электроники CES (ежегодно проводится в Лас-Вегасе).



В рамках анонса компания не поделилась ни одним тизером, подробностей о будущей новинке пока тоже нет (известно, только что «начинка» у неё определённо электрическая). Не исключено, что компания собирается представить серийный вариант Volkswagen ID. Aero. Напомним, этот электромобиль в конце июня дебютировал в статусе предсерийного концепта.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, в его основу лёг шоу-кар ID. Vizzion, но в отличие от него вариант Aero оснастили традиционными боковыми зеркалами вместо камер заднего вида. Однако вместо стандартных дверных ручек он получил сенсорные панели с подсветкой. Прототип базируется на фольксвагеновской модульной платформе MEB. Ранее были рассекречены габариты ID. Aero: длина равна 4975 мм, ширина – 1897 мм, высота – 1528 мм. Расстояние между осями у новинки составляет 2966 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx у концепта равен 0,228.



По предварительным данным, серийный вариант новой модели «зелёного» семейства получит имя Volkswagen ID. 7. Ранее фотошпионы уже ловили тестовый прототип «четырёхдверки» на дорогах общего пользования. Ожидается, что у него будет более «спокойное» оформление экстерьера (по сравнению с концептом). Также модель получила обычные утопленные дверные ручки. В салоне ожидается виртуальный щиток приборов, а также большой «торчащий» из передней панели тачскрин информационно-развлекательной системы.



Официальной информации о технике Volkswagen ID. Aero практически нет. Ранее производитель рассказывал, что у прототипа ёмкость тяговой батареи равна 77 кВт*ч, а также о том, что запас хода на одной зарядке у такого электрического седана составляет 620 км (при расчёте по циклу WLTP). Вероятно, у серийного варианта будут варианты и с задним, и с полным приводом.



Не исключено, что у нового седана VW будет такая же новинка, как у кроссовера ID.4. Напомним, базовый вариант оснащается единственным 204-сильным электромотором, расположенным на задней оси. У топового варианта двухмоторная силовая установка, совокупная отдача которой составляет 299 л.с.