Обычный Volkswagen ID. Polo GTI справил премьеру в мае этого года. Он оснащён единственным электромотором на передней оси мощностью 166 кВт (226 л.с.) и литий-никель-марганец-кобальтовой батареей полезной ёмкостью 52 кВт·ч. До 100 км/ч ID. Polo GTI разгоняется за 6,8 с, максимальная скорость — 190 км/ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 431 км по циклу WLTP. Цена в Германии — от 39 995 евро.

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Представленный сегодня концепт со словом Clubsport в названии показывает, в каком направлении может пойти дальнейшее развитие ID. Polo GTI, если поднимать в нём градус спортивности. Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport — это по-прежнему одномоторный переднеприводный электромобиль, но стандартный электромотор APP290 здесь заменён на более мощный APP550, который ставится на заднюю ось Volkswagen ID.7 и Volkswagen ID. Tiguan, а также на переднюю ось более крупного хот-хэтча Volkswagen ID.3 GTI.

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На Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport пиковая мощность двигателя APP550 составляет 270 кВт (367 л.с.), она позволила уменьшить время разгона до 100 км/ч до 4,7 с и увеличить максимальную скорость до 240 км/ч. Контролировать тягу при разгонах помогает самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением. Система управления адаптивным шасси DCC (adaptive chassis control) перенастроена для использования на гоночном треке. Стандартные чугунные тормоза заменены на более мощные карбон-керамические. 19-дюймовые легкосплавные колёса BBS с красными ободками обуты в низкопрофильные спортивные шины Bridgestone. Батарея осталась стандартной. Это значит, что если валить на все деньги, то заряда надолго не хватит, придётся прекратить покатушки и бросать якорь у розетки.

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Кузов Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport получил агрессивное аэродинамическое оперение, в которое входят пухлые колёсные арки, расширившие кузов на 50 мм с каждой стороны. В переднем бампере увеличен нижний спойлер, а задний бампер получил более развитый интегрированный диффузор. В капоте и передних крыльях вырезаны вентиляционные отверстия. Над багажной дверью установлено массивное антикрыло с центральными стабилизаторами. Задние боковые двери и проёмы для них убраны, но остались рудименты в виде дверных ручек, вписанных в периметр задних боковых стёкол.

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Из салона удалены задние сиденья и обшивка багажника, вместо них установлен полукаркас безопасности, окрашенный в красный цвет GTI Tornado Red. Стандартные передние кресла заменены на обшитые замшей гоночные ковши Recaro с пятиточечными ремнями безопасности. Передняя панель, дверные карты обиты тёмной микрофиброй ArtVelours с красной прострочкой. Из мультимедийного экрана «выпилена» вся развлекательная начинка, оставлены только сугубо функциональные разделы.

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Volkswagen не говорит, превратится ли ID. Polo GTI Clubsport в серийную модель, ожидая, вероятно, реакции публики, чтобы принять решение.