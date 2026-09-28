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Volkswagen ID. Tiguan готовится к премьере: первые фото кроссовера

28.09.2026 1981 0 0
Volkswagen ID. Tiguan готовится к премьере: первые фото кроссовера

Новый паркетник со знакомым именем придёт на смену двум родственным моделям немецкой марки – ID.4 и ID.5. Он появится в продаже в начале 2027 года.

Кроссовер Volkswagen ID.4, ставший второй моделью «зелёного» семейства немецкого бренда, дебютировал осенью 2020-го. А его ближайший родственник с купеобразным кузовом и названием ID.5 был представлен осенью 2021-го. Теперь компания готовится попрощаться с этими индексами: им на смену придёт паркетник с более узнаваемым именем – Volkswagen ID. Tiguan. Он будет продаваться одновременно с нынешним VW Tiguan с ДВС и гибридными установками.

На фото: прототип Volkswagen ID. Tiguan

Ранее появилась информация о том, что Volkswagen ID.5 будет отправлен в отставку, а новинка заменит именно ID.4 со стандартной линией крыши, хотя официально в компании это не подтверждали. Теперь производитель опубликовал официальные «шпионские снимки», то есть фотографии предсерийных прототипов, проходящих дорожные испытания. При этом ряд деталей их внешности скрыт с помощью маскировочной плёнки. На снимках запечатлена модель только со стандартным пятидверным кузовом, но при этом разным оформлением передней части.

Судя по фото, Volkswagen ID. Tiguan получил капот с выштамповками, головную оптику сложной формы, при этом ходовые огни соединены друг с другом светодиодной полосой, проходящей через логотип марки. Ещё ему достались рейлинги на крыше, стандартные наружные зеркала, дверные ручки под привычный хват, пластиковый обвес по периметру кузова, включая слегка «оквадраченные» накладки на колёсные арки, а также двухцветные колёсные диски.

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На кромке крыши ID. Tiguan установлена антенна «акулий плавник» чёрного цвета, в верхней части багажной двери – спойлер с интегрированным стоп-сигналом, ниже располагается «монофонарь» со световым рисунком в виде прямоугольников и полос, со светящимся логотипом марки по центру. В нижнюю часть заднего бампера «вписаны» узкие горизонтальные светоотражатели. При этом у прототипов на фото разнятся не только дизайн колёсным дисков, но и оформление воздухозаборников в переднем бампере.

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Детали внешности, а также интерьер Volkswagen ID. Tiguan марка рассекретит позже. Вероятно, в салоне появится больше физических кнопок, как в случае с ID. Polo. Помимо этого, сейчас практически нет официальных сведений о начинке грядущего кроссовера, кроме очевидного факта, что его техника будет полностью электрической. Ожидается, что в основу новинки ляжет фольксвагеновская платформа MEB+. Не исключено, что новинке достанутся тяговые батареи большей ёмкости.

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Напомним, на европейском рынке актуальный кроссоверVolkswagen ID.4 предлагается с аккумуляторами ёмкостью 58 и 77 кВт*ч. В гамме имеется пара заднеприводных версий с электромоторами мощностью 190 и 286 л.с., а также полноприводная модификация с двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), её совокупная отдача равна 299 л.с., плюс «заряженный» вариант с прибавкой GTX к названию с 340-сильной системой. Запас хода на одной зарядке в зависимости от исполнения варьируется в диапазоне от 427 до 574 км (при расчёте по циклу WLTP).

Известно, что мировая премьера серийной версии Volkswagen ID. Tiguan пройдёт в начале следующего месяца, а продажи новинки на европейском рынке стартуют в начале 2027 года. Цены кроссовера станут известны позже. Стоимость нынешнего ID.4 на домашнем рынке, в Германии, варьируются в диапазоне от 40 580 до 56 160 евро, что эквивалентно примерно 3,9 – 5,4 млн рублей по текущему курсу.

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