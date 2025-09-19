Новинки ×
Volkswagen Lupo может вернуться как самый дешёвый электромобиль марки

Премьера будущего «зелёного» ситикара немецкого бренда намечена на 2027 год. По плану производителя, его стартовая цена в Европе не превысит 20 тыс. евро.

Несмотря на спад «темпов внедрения электротранспорта» марка Volkswagen продолжает разрабатывать новые «зелёные» модели (хотя некоторым проектам недавно перенесли сроки). Напомним, в начале марта 2025 года немецкий производитель показал концептуальный пятидверный хэтчбек ID. Every1, по мотивам которого будет создана новая полностью электрическая модель бренда. Согласно плану производителя, она займёт место электрокара начального уровня.

Концепт Volkswagen ID. Every1

Изначально предполагалось, что серийная модель будет продаваться под названием Volkswagen ID.1. Однако позже стало известно, что немцы решили отказаться от индексов и дать новинкам узнаваемые имена. Так, уже известно, что товарный вариант, созданный на базе концепта ID. 2all, получит наименование ID. Polo.

В британском издании Auto Express считают, что новый «зелёный» ситикар немецкого бренда, тоже может получить знакомое имя, правда, из прошлого – Volkswagen ID. Lupo. В компании это предположение официально пока не подтвердили. Напомним, VW Lupo представлял собой трёхдверный хэтчбек, который выпускался в период с 1995 по 2005 годы. Духовным наследником этой модели стала «кроха» Volkswagen up!, которая продержалась на конвейере с 2011 по 2023 годы.

Ожидается, что дизайн концепта Volkswagen ID. Every1 уже близок к серийной версии грядущего ситикара. Как Kolesa.ru сообщал ранее, длина ID. Every1 равна 3880 мм (для сравнения, у ушедшего up! показатель составлял 3600 мм). Шоу-кар представляет собой пятидверный хэтчбек с обтекаемым кузовом, расширенными колёсными арками, обычными наружными зеркалами, выдвижными дверными ручками, небольшим спойлером в верхней части багажной двери. Модель получила комплект 19-дюймовых колёсных дисков, а также головную оптику, которая собрана в единый элемент с заглушкой и светящимся логотипом марки; схожим образом оформлены и фонари.

Салон концепта Volkswagen ID. Every1

Салон Volkswagen ID. Every1 рассчитан на четверых седоков, а объём багажника равен 305 литрам. На передней панели с горизонтально вытянутыми дефлекторами вентиляции расположено «сплюснутое» с обеих сторон мультифункциональное рулевое колесо с физическими кнопками, узкий виртуальный щиток приборов и планшет информационно-развлекательной системы, под которым находится блок управления климат-контролем.

Концепт оснастили единственным электромотором, расположенным на передней оси, его мощность равна 95 л.с. Известно, что максимальная скорость Volkswagen ID. Every1 ограничена электроникой на отметке 130 км/ч. Официальной информации о ёмкости тяговой батареи, которой оснастили шоу-кар, нет, однако известно, что запас хода на одной зарядке равен 250 км (при расчёте по циклу WLTP).

Срок выхода серийного субкомпактного «электрохэтча» в последнее время не сдвигался: согласно актуальному плану немецкого производителя, новый ситикар должен выйти на европейский рынок в 2027 году. В компании обещают, что его стартовый ценник не превысит 20 000 евро, что эквивалентно примерно 1,96 млн рублей по текущему курсу.

Напомним, ранее стало известно о том, что у грядущего полностью электрического ситикара VW не будет «близнецов» под марками Skoda и Seat / Cupra. Как в ходе интервью Auto Express намекнул глава отдела разработок Volkswagen Кай Грюнитц, трём представителям в этом сегменте, который стал менее востребован чем раньше, будет тесно.

