Volkswagen Polo обзавёлся юбилейной спецверсией в честь 50-летия

Немецкая марка начала выпускать Volkswagen Polo в 1975 году: в 2025-м модель отмечает полувековой юбилей. Напомним, за прошедшее время Поло успел несколько раз сменить генерацию, актуальный компактный хэтчбек шестого поколения дебютировал в 2017-м, а рестайлинг он пережил в 2021 году. По данным Jato Dynamics, пока что пятидверка в минусе: за первую треть текущего года европейские дилеры реализовали 35 701 экземпляр, что на 14% меньше, чем в январе-апреле 2024-го.
Напомним, в VW решили оставить Polo в модельной линейке ещё на ближайшие несколько лет (ранее предполагалось заменить его полностью электрическим аналогом). На данный момент известно, что пятидверка останется в строю как минимум до 2030 года, а дальнейшая судьба этого автомобиля будет зависеть от ситуации на рынке.
Сейчас Volkswagen отмечает 50-летие модели, к празднованию приурочен и выпуск юбилейной спецверсии, которая получила название Volkswagen Polo 50. Хэтчбек доступен в эксклюзивном светло-голубом цвете кузова Crystal Blue, который дополнен шильдиком «50»: его можно увидеть на центральной стойке крыши. Ещё такому варианту положены тонированные задние стекла и 16-дюймовые легкосплавные колёсные диски Coventry, а опционально доступны 17-дюймовые Torosa.
«Юбилейность» версии заметна в том числе в салоне: на порогах в проёмах передних дверей, а также на глянцевой чёрной поверхности передней панели со стороны пассажира у модели есть надпись «Edition 50». Ещё числовой индекс размещён на нижней части трёхспицевого рулевого колеса «праздничного» Volkswagen Polo.
В списке оснащения спецверсии числятся: черная отделка потолка, хромированные декоративные детали и соответствующие накладки на педали, спортивные передние кресла с подогревом, комплект камер заднего вида. За доплату доступны ещё панорамная стеклянная крыша, двухзонный климат-контроль, функция бесключевого доступа в салон и запуска двигателя.
Техника у Volkswagen Polo Edition 50 стандартная. Стартовый вариант Polo Edition 50 оснащается 95-сильным бензиновым 1,0-литровым турбомотором TSI, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Также спецверсия доступна с этим же двигателем и с семиступенчатой коробкой передач DSG, а ещё со 116-сильным двигателем, который идёт в комплекте только с роботом.
В компании рассказали о том, что дилеры Volkswagen в Германии начнут принимать заказы на особенный хэтчбек Volkswagen Polo 50 уже завтра. Стартовый ценник юбилейной спецверсии равен 28 200 евро, что эквивалентно примерно 2,57 млн рублей по текущему курсу.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться