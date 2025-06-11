Volkswagen Polo обзавёлся юбилейной спецверсией в честь 50-летия

Дилеры в Германии начнут принимать заказы на особенный хэтчбек уже завтра, цена на этом рынке стартует с 28 200 евро.

Немецкая марка начала выпускать Volkswagen Polo в 1975 году: в 2025-м модель отмечает полувековой юбилей. Напомним, за прошедшее время Поло успел несколько раз сменить генерацию, актуальный компактный хэтчбек шестого поколения дебютировал в 2017-м, а рестайлинг он пережил в 2021 году. По данным Jato Dynamics, пока что пятидверка в минусе: за первую треть текущего года европейские дилеры реализовали 35 701 экземпляр, что на 14% меньше, чем в январе-апреле 2024-го.

На фото: юбилейная спецверсия хэтчбека Volkswagen Polo 50

Напомним, в VW решили оставить Polo в модельной линейке ещё на ближайшие несколько лет (ранее предполагалось заменить его полностью электрическим аналогом). На данный момент известно, что пятидверка останется в строю как минимум до 2030 года, а дальнейшая судьба этого автомобиля будет зависеть от ситуации на рынке.

Сейчас Volkswagen отмечает 50-летие модели, к празднованию приурочен и выпуск юбилейной спецверсии, которая получила название Volkswagen Polo 50. Хэтчбек доступен в эксклюзивном светло-голубом цвете кузова Crystal Blue, который дополнен шильдиком «50»: его можно увидеть на центральной стойке крыши. Ещё такому варианту положены тонированные задние стекла и 16-дюймовые легкосплавные колёсные диски Coventry, а опционально доступны 17-дюймовые Torosa.

«Юбилейность» версии заметна в том числе в салоне: на порогах в проёмах передних дверей, а также на глянцевой чёрной поверхности передней панели со стороны пассажира у модели есть надпись «Edition 50». Ещё числовой индекс размещён на нижней части трёхспицевого рулевого колеса «праздничного» Volkswagen Polo.

На фото: салон Volkswagen Polo 50

В списке оснащения спецверсии числятся: черная отделка потолка, хромированные декоративные детали и соответствующие накладки на педали, спортивные передние кресла с подогревом, комплект камер заднего вида. За доплату доступны ещё панорамная стеклянная крыша, двухзонный климат-контроль, функция бесключевого доступа в салон и запуска двигателя.

Техника у Volkswagen Polo Edition 50 стандартная. Стартовый вариант Polo Edition 50 оснащается 95-сильным бензиновым 1,0-литровым турбомотором TSI, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Также спецверсия доступна с этим же двигателем и с семиступенчатой коробкой передач DSG, а ещё со 116-сильным двигателем, который идёт в комплекте только с роботом.

В компании рассказали о том, что дилеры Volkswagen в Германии начнут принимать заказы на особенный хэтчбек Volkswagen Polo 50 уже завтра. Стартовый ценник юбилейной спецверсии равен 28 200 евро, что эквивалентно примерно 2,57 млн рублей по текущему курсу.