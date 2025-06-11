ДВС ×

Volkswagen Polo обзавёлся юбилейной спецверсией в честь 50-летия

11.06.2025 14 0 0

Дилеры в Германии начнут принимать заказы на особенный хэтчбек уже завтра, цена на этом рынке стартует с 28 200 евро.

Немецкая марка начала выпускать Volkswagen Polo в 1975 году: в 2025-м модель отмечает полувековой юбилей. Напомним, за прошедшее время Поло успел несколько раз сменить генерацию, актуальный компактный хэтчбек шестого поколения дебютировал в 2017-м, а рестайлинг он пережил в 2021 году. По данным Jato Dynamics, пока что пятидверка в минусе: за первую треть текущего года европейские дилеры реализовали 35 701 экземпляр, что на 14% меньше, чем в январе-апреле 2024-го.

На фото: юбилейная спецверсия хэтчбека Volkswagen Polo 50

Напомним, в VW решили оставить Polo в модельной линейке ещё на ближайшие несколько лет (ранее предполагалось заменить его полностью электрическим аналогом). На данный момент известно, что пятидверка останется в строю как минимум до 2030 года, а дальнейшая судьба этого автомобиля будет зависеть от ситуации на рынке.

Сейчас Volkswagen отмечает 50-летие модели, к празднованию приурочен и выпуск юбилейной спецверсии, которая получила название Volkswagen Polo 50. Хэтчбек доступен в эксклюзивном светло-голубом цвете кузова Crystal Blue, который дополнен шильдиком «50»: его можно увидеть на центральной стойке крыши. Ещё такому варианту положены тонированные задние стекла и 16-дюймовые легкосплавные колёсные диски Coventry, а опционально доступны 17-дюймовые Torosa.

«Юбилейность» версии заметна в том числе в салоне: на порогах в проёмах передних дверей, а также на глянцевой чёрной поверхности передней панели со стороны пассажира у модели есть надпись «Edition 50». Ещё числовой индекс размещён на нижней части трёхспицевого рулевого колеса «праздничного» Volkswagen Polo.

На фото: салон Volkswagen Polo 50

В списке оснащения спецверсии числятся: черная отделка потолка, хромированные декоративные детали и соответствующие накладки на педали, спортивные передние кресла с подогревом, комплект камер заднего вида. За доплату доступны ещё панорамная стеклянная крыша, двухзонный климат-контроль, функция бесключевого доступа в салон и запуска двигателя.

Техника у Volkswagen Polo Edition 50 стандартная. Стартовый вариант Polo Edition 50 оснащается 95-сильным бензиновым 1,0-литровым турбомотором TSI, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Также спецверсия доступна с этим же двигателем и с семиступенчатой коробкой передач DSG, а ещё со 116-сильным двигателем, который идёт в комплекте только с роботом.

В компании рассказали о том, что дилеры Volkswagen в Германии начнут принимать заказы на особенный хэтчбек Volkswagen Polo 50 уже завтра. Стартовый ценник юбилейной спецверсии равен 28 200 евро, что эквивалентно примерно 2,57 млн рублей по текущему курсу.

хэтчбек авторынок ДВС Volkswagen Volkswagen Polo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Эксперт, который знает всё: как искусственный интеллект помогает выбрать машину с пробегом Выбрать машину на вторичном рынке всегда было непростой задачей: для этого нужно как минимум неплохо разбираться в технике. Часто увидеть признаки кузовного ремонта способен только профессио... 1913 0 0 09.06.2025
Статьи / Мнение без фильтров Не в них дело: почему камеры – это не так уж плохо Сколько раз приходилось слышать: «Да я только на половину шины на сплошную наехал, а мне штраф прилетел!». Или: «На секунду в банк забежал – а эвакуаторщик, нехороший человек, уже машину цеп... 427 9 1 09.06.2025
Статьи / Путешествия Винты, втулка, рок-н-ролл: маленькое путешествие в Ступино на GAC GS3 Почему бывает сложно выточить втулку? Что искали авантюристы в селе Троице-Лобаново? Как получилось, что в поселке Электровозстрой не построили ни одного электровоза? Где собираются ступинск... 330 1 2 08.06.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 28002 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26930 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12573 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
17 Пилить нельзя спасать: опыт владения Mercedes-Benz W123
15 Седан Exlantix ES и кроссовер ET выходят на российский рынок, цены изв...
9 Не в них дело: почему камеры – это не так уж плохо
Новые комментарии
Change privacy settings