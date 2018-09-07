Фотографии с тестов двух новых автомобилей Volkswagen опубликовало «поднебесное» издание Autohome. На переднем плане – локальная версия компактного кроссовера T-Cross, ближайшим родственником которого является хэтч VW Polo. Глобальный «паркетник» представят в октябре 2018-го, китайский вариант тоже, скорее всего, дебютирует до конца текущего года: судя по снимкам, он будет слегка отличаться дизайном. Кроме того, ожидается, что у предназначенного для КНР кроссовера на 90 мм увеличат колесную базу (2653 мм у китайской версии против 2563 мм у глобальной модели). А вот за T-Cross на шпионских кадрах виден новый минивэн, который VW пока не анонсировал.

Доказательством того, что за кроссовером «прячется» именно вэн, служат двери второй модели: ручки находятся рядом, то есть задняя дверь – сдвижная. Передняя часть новинки выполнена в фирменном стиле бренда – MPV получил светодиодную оптику и радиаторную решетку, как у кроссовера VW Tayron и седана Lavida Plus, опять же предназначенных для Поднебесной.

1 / 2 2 / 2

По неофициальным данным, новинку предложат с двухлитровой «турбочетверкой» 2.0 сери EA888, которой оснащаются многие другие представленные в Поднебесной модели немецкой марки.

Ожидается, что выпуск минивэна наладят в Китае на заводе СП Volkswagen и SAIC, там же сегодня производят компактвэн Touran. То же предприятие, видимо, будет выпускать и местную версию кроссовера T-Cross. Информации о сроках премьеры минивэна пока нет. Также неизвестно, выберется ли новый MPV Volkswagen за пределы «поднебесного» рынка.

В Китае же главными конкурентами новинки станут Buick GL8 и Honda Odyssey. Отметим, минивэн Buick лидирует в своем сегменте среди иностранных марок – в 2017-м в Китае реализовано 145 853 таких автомобиля (там продают модели новой и предыдущей генераций одновременно). Выбор на вэне Хонды в прошлом году остановили 35 318 человек.