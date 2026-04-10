Volkswagen прекращает выпуск кроссовера ID.4 в США из-за нового Atlas

10.04.2026 102 0 0
Полностью электрический кроссовер вернётся на американский рынок, но уже после обновления и под именем ID. Tiguan.

Марка Volkswagen представила «зелёный» кроссовер ID.4, базирующийся на модульной платформе MEB, в 2020 году. Производство модели налажено на предприятиях в Эмдене и Цвиккау (Германия), на заводах SAIC-VW и FAW-VW в Китае, а также на площадке в городе Чаттануга (штат Теннеси, США). Отметим, согласно подсчётам компании, на американском рынке продажи паркетника ощутимо выросли: за 2025 год дилеры реализовали здесь 22 373 экземпляра, что на 31,4% больше, чем в 2024-м.

Тем не менее, производитель решил в скором времени отказаться от производства актуального Volkswagen ID.4 на заводе в Теннеси. Согласно официальному сообщению американского офиса VW, компания собирается увеличить объёмы производства продукции, пользующейся высоким спросом. И в связи с этим она завершает выпуск Volkswagen ID.4 в Чаттануге с середины апреля 2026 года. Освободившиеся мощности будут использованы для «более массовых моделей».

В пресс-службе «штатного» представительства VW отметили, что центральное место в новой производственной стратегии будет отдано кроссоверу Atlas второго поколения, который был представлен на прошлой неделе. Выпуск этой новинки на заводе в штате Теннеси стартует летом 2026-го, а до дилеров первые экземпляры доберутся осенью. Отметим, продажи предшественника – «первого» Атласа – в 2025-м составили 71 044 шт. (на 5,9% меньше, чем годом ранее).

Сообщается, что Volkswagen ID.4 2026 модельного года будут по-прежнему доступны клиентам в США по текущим ценам. Согласно официальному сайту бренда, за стартовую версию SUV на американском рынке сейчас просят не менее 45 095 долларов (эквивалентно примерно 3,48 млн рублей по текущему курсу), а покупка топового варианта обойдётся в 57 655 долларов (около 4,44 млн рублей).

В компании добавили, что «в настоящее время планируется выпуск новой версии ID.4 для североамериканского рынка; подробности появятся позднее». Судя по всему, если электрический кроссовер и вернётся на конвейер завода в США, то уже после грядущего рестайлинга и, скорее всего, с другим именем. Как Kolesa.ru сообщал ранее, обновлённый SUV появится на заводе в немецком Эмдене в ноябре 2026-го, причём под названием Volkswagen ID. Tiguan.

В основу рестайлингового «зелёного» паркетника ляжет усовершенствованная платформа MEB+. Ожидается, что модели ощутимо переработают внешность, так как марка намерена уйти от «рыбообразного» дизайна первых «электричек» семейства ID к более традиционным формам. В салоне, очевидно, будет больше физических кнопок и повысится качество материалов для отделки.

В американском офисе VW ещё добавили, что компания сейчас «изучает возможность начала сборки новой модели в Чаттануге», при этом подчеркнули, что речь идёт о «новом продукте, предназначенном специально для удовлетворения потребностей потребителей в США».

Статьи / Практика Карты, деньги, два ключа: как подготовиться к автомобильному путешествию Автомобильное путешествие – одно из самых ярких, эмоциональных и интересных развлечений. Но чтобы в дороге все прошло благополучно, максимально близко к намеченному плану и без неприятных сю... 368 0 0 10.04.2026
Статьи / История Cord 810/812: передний привод, наддувный V8 и другие чудеса, не понятые современниками В мировоззрении современного автолюбителя американский автопром – это что-то максимально кондовое с дубовым салонным пластиком, примитивной подвеской, своеобразным дизайном, прожорливым арха... 1174 0 2 09.04.2026
Статьи / Обзор Полный привод и «самый большой в сегменте»: обзор обновленного Changan UNI-S Российский бестселлер марки Changan модель UNI-S (в прошлом CS55 и CS55 Plus) обновился. Модель получила измененный дизайн, модернизированное мультимедийное оснащение, а главное – вожделенну... 3410 1 0 08.04.2026

Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19275 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10098 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Меньше бутафории, больше смысла: тест-драйв Jetour T1 В официальном описании этого автомобиля многовато эпитетов из флористики: фары, стилизованные под четырёхлистный клевер, колёсные диски с рисунком цветочных лепестков… Хотя кроссовер T1 – во... 9042 4 2 18.11.2025
Обсуждаемое
10 Для тех, кто устал от бесконечных настроек: тест-драйв Mazda CX-50
6 Будущее отменяется: почему автопром передумал ехать дальше
4 Новый рамный пикап Hyundai: первые изображения
