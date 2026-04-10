Volkswagen прекращает выпуск кроссовера ID.4 в США из-за нового Atlas

Полностью электрический кроссовер вернётся на американский рынок, но уже после обновления и под именем ID. Tiguan.

Марка Volkswagen представила «зелёный» кроссовер ID.4, базирующийся на модульной платформе MEB, в 2020 году. Производство модели налажено на предприятиях в Эмдене и Цвиккау (Германия), на заводах SAIC-VW и FAW-VW в Китае, а также на площадке в городе Чаттануга (штат Теннеси, США). Отметим, согласно подсчётам компании, на американском рынке продажи паркетника ощутимо выросли: за 2025 год дилеры реализовали здесь 22 373 экземпляра, что на 31,4% больше, чем в 2024-м.

Тем не менее, производитель решил в скором времени отказаться от производства актуального Volkswagen ID.4 на заводе в Теннеси. Согласно официальному сообщению американского офиса VW, компания собирается увеличить объёмы производства продукции, пользующейся высоким спросом. И в связи с этим она завершает выпуск Volkswagen ID.4 в Чаттануге с середины апреля 2026 года. Освободившиеся мощности будут использованы для «более массовых моделей».

В пресс-службе «штатного» представительства VW отметили, что центральное место в новой производственной стратегии будет отдано кроссоверу Atlas второго поколения, который был представлен на прошлой неделе. Выпуск этой новинки на заводе в штате Теннеси стартует летом 2026-го, а до дилеров первые экземпляры доберутся осенью. Отметим, продажи предшественника – «первого» Атласа – в 2025-м составили 71 044 шт. (на 5,9% меньше, чем годом ранее).

Сообщается, что Volkswagen ID.4 2026 модельного года будут по-прежнему доступны клиентам в США по текущим ценам. Согласно официальному сайту бренда, за стартовую версию SUV на американском рынке сейчас просят не менее 45 095 долларов (эквивалентно примерно 3,48 млн рублей по текущему курсу), а покупка топового варианта обойдётся в 57 655 долларов (около 4,44 млн рублей).

В компании добавили, что «в настоящее время планируется выпуск новой версии ID.4 для североамериканского рынка; подробности появятся позднее». Судя по всему, если электрический кроссовер и вернётся на конвейер завода в США, то уже после грядущего рестайлинга и, скорее всего, с другим именем. Как Kolesa.ru сообщал ранее, обновлённый SUV появится на заводе в немецком Эмдене в ноябре 2026-го, причём под названием Volkswagen ID. Tiguan.

В основу рестайлингового «зелёного» паркетника ляжет усовершенствованная платформа MEB+. Ожидается, что модели ощутимо переработают внешность, так как марка намерена уйти от «рыбообразного» дизайна первых «электричек» семейства ID к более традиционным формам. В салоне, очевидно, будет больше физических кнопок и повысится качество материалов для отделки.

В американском офисе VW ещё добавили, что компания сейчас «изучает возможность начала сборки новой модели в Чаттануге», при этом подчеркнули, что речь идёт о «новом продукте, предназначенном специально для удовлетворения потребностей потребителей в США».