Пугающая «серость»: Volkswagen пытается запретить поставки своих машин из Китая в РФ

Volkswagen, как и другие крупные автопроизводители, в прошлом году прекратил поставки автомобилей в Россию и остановил локальную сборку, поставки запасных частей продолжаются в ограниченном объёме в рамках действующих гарантийных обязательств. Сотрудничество с ГАЗом и его нижегородской производственной площадкой немецкий концерн прекратил прошлым летом, собственный завод Volkswagen в Калуге продолжает находиться в подвешенном состоянии, хотя с лета ходят слухи о его возможной продаже. О полном уходе из России немецкий концерн тоже пока не заявлял.

Volkswagen Talagon

Между тем марку Volkswagen в России по-прежнему любят и хотят, равно как и другие марки одноимённого концерна, а когда есть спрос, то рано или поздно возникает предложение. В второй половине прошлого года на нашем рынке стали появляться новые автомобили Volkswagen китайского производства, в том числе модели, прежде у нас невиданные, вроде альтернативного седана Passat, кроссоверов Tayron, Teramont X и Talagon. Кроме того, в Россию неофициальным путём пришла марка Jetta — прежде так назывался компактный седан VW, а в 2019 году Jetta превратилась в ещё один дочерний бренд для Китая.



Jetta VS5

Цены на китайские Фольксвагены кусаются, и объёмы поставок пока невелики. В прошлом году, по данным АЕБ, под маркой Volkswagen в нашей стране было продано 17 555 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 80% меньше, чем в 2021-м. Данные регистраций, которые собирает «Автостат» и которые теперь являются для нас основным источником статистики по российскому рынку (потому что АЕБ не учитывает неофициальные продажи), дают немного иную картину: на учёт в 2022 году встали 19 614 новых Фольксвагенов, то есть разница по сравнению с официальными продажами, указанными в отчёте АЕБ, составляет около двух тысяч машин — капля в море по сравнению с объёмом продаж VW в России до начала известных геополитических событий.



Китайский Volkswagen Passat

Среди «лишних» вставших на учёт Фольксвагенов есть машины не только китайской, но и, скажем так, евроатлантической сборки, конкретное происхождение «Автостат» не указывает, что затрудняет аналитику, но ясно, например, что 80 ввезённых в прошлом году в Россию электрических кроссоверов Volkswagen ID.6 — это «китайцы», потому что в других странах эту модель не производят. У 66 зарегистрированных в прошлом году в нашей стране Фольксвагенов в отчёте «Автостата» не указаны модели, то есть это может быть что угодно, в том числе официально проданные машины.



Volkswagen ID.6

Тем не менее, несмотря на довольно скромные пока объёмы серого и параллельного импорта Фольксвагенов и прочих Джетт, немецкий концерн тревожат перспективы этого неподконтрольного ему бизнеса, и он хочет пресечь его, что называется, в зародыше. Немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники в VW сообщает, что европейская штаб-квартира требует от Volkswagen China наказывать продавцов, ведущих торговлю с Россией: их вносят в чёрный список и прекращают отгрузку машин, то же самое происходит с продавцами запчастей — китайские комплектующие для Фольксвагенов не должны попадать в Россию.



Handelsblatt справедливо указывает на то, что Volkswagen имеет лишь ограниченное влияние на свой бизнес в Китае, так как он существует в основном в рамках совместных предприятий с FAW, SAIC и JAC. Лишь в совместном предприятии с JAC немецкий концерн с 2020 года является главным владельцем, сейчас это предприятие называется Volkswagen (Anhui) Co., но основной объём бизнеса приходится на СП с FAW и SAIC, где у Volkswagen нет контрольных пакетов. В свою очередь FAW и SAIC — это госкомпании, давление на них может оказать китайское правительство, а вот будет оно это делать или нет, вопрос пока открытый.

