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  • Volvo может начать выпускать популярные кроссоверы XC60 и XC90 в США

Volvo может начать выпускать популярные кроссоверы XC60 и XC90 в США

16.07.2025 2332 1 0

Шведская марка, принадлежащая китайскому концерну Geely, думает о расширении производства в Штатах из-за увеличения пошлин на импорт.

У компании Volvo на сегодняшний день есть свой завод в США, он расположен в Риджвилле (штат Южная Каролина), здесь налажен выпуск полностью электрического флагманского кроссовера EX90. Напомним, производителю пришлось перенести его запуск с 2023-го на 2024 год из-за проблем с программным обеспечением. Сейчас продажи этой «зелёной» модели в Штатах весьма скромные: за первую половину 2025-го она разошлась здесь тиражом всего в 1972 экземпляра, то есть доля этого SUV составила всего 3% от общих продаж бренда на американском рынке.

Фото с производства Volvo EX90

Для сравнения, только за июнь 2025-го дилеры Volvo реализовали 3004 кроссовера XC90 и 2421 экземпляр XC60. А за первую половину текущего года результаты бестселлеров составили 20 635 шт. (на 10,2% больше, чем за первые шесть месяцев 2024-го) и 22 143 шт. (на 19,8% больше) соответственно.

Как сообщает Automotive News, сейчас шведский производитель думает о том, чтобы начать выпускать в США свои популярные кроссоверы Volvo XC60 и XC90. Штаты остаются для бренда одном из основных рынков сбыта, однако из-за увеличения пошлин на импорт компании не удастся удержаться в нынешнем ценовом диапазоне, что, очевидно, приведёт к спаду продаж.

На фото: Volvo XC60
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На фото: Volvo XC60
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По информации агентства, кроссовер XC60 встанет на конвейер американского завода Volvo в январе 2027 года, а флагман XC90 присоединится к нему в октябре 2028-го.

[Обновлено] В пресс-службе Volvo официально подтвердили, что паркетник XC60 пропишется на заводе в Южной Каролине. В компании добавили, что серийное производство этой модели стартует в Штатах в конце 2026 года.

Перечисленные модели остаются самыми востребованными автомобилями Volvo в стране. По итогам прошлого года дилеры реализовали в Штатах 39 492 XC90 и 38 892 XC60: только на эту пару бестселлеров пришлось почти 63% от общего объёма продаж марки в США в 2024 году.

На фото: Volvo XC90
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На фото: Volvo XC90
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Это решение позволило бы в том числе помочь предприятию в Южной Каролине, ведь сейчас его мощности, рассчитанные на выпуск 150 тыс. машин в год, загружены всего на 13%. В случае, если информация будет подтверждена на официальном уровне, завод в дальнейшем сможет производить ежегодно до 60 тыс. экземпляров XC60 и до 50 тыс. единиц XC90.

На фото: Volvo ES90
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На фото: Volvo ES90
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В агентстве также отметили, что на американском заводе Volvo могут наладить в том числе производство лифтбека ES90, который дебютировал в начале весны 2025 года. Ранее в компании отмечали, что продажи пятидверки не будут выгодными для компании из-за высоких пошлин. На данный момент выпуск этой полностью электрической модели налажен только в Китае.

Там временем шведская марка продолжает готовиться к премьере ещё одного кроссовера – Volvo EX60. Эта новинка дебютирует в январе 2026 года, ожидается, что на рынке этот паркетник поборется за клиентов с Audi Q6 e-tron, электрическим Porsche Macan и следующим BMW iX3.

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1 комментарий
17.07.2025 00:00
Ярослав

Южная Каролина станет свободной в своё время.

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