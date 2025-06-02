Volvo приостанавливает производство флагманского кроссовера EX90 в США

Марка Volvo, принадлежащая китайскому холдингу Geely, по итогам 2024 года реализовала на североамериканском рынке 138 647 машин, что на 2,1% меньше по сравнению с предыдущим годом. Компания планировала увеличить показатель по итогам 2025-го за счёт старта продаж паркетника Volvo EX30, обновлённого XC90, а также флагманского кроссовера EX90 с местной пропиской.

Теперь стало известно о том, что компания Volvo оказалась вынуждена временно остановить недавно стартовавшее производство больших «зелёных» SUV, которое было налажено на заводе в Риджвилле (штат Южная Каролина, США). Как сообщает Automotive News, пауза на конвейере вызвана «острой нехваткой комплектующих», каких именно, ни издание, ни представители компании не уточнили.

Сообщается, что нехватка деталей вызвана сбоями в цепочке поставок. Пока что в Volvo не готовы ответить на вопрос о том, как долго продлится вынужденный простой на заводе в Штатах. Пока что клиентам, которые ожидают свои новые EX90 с местной пропиской, посоветовали «поддерживать связь с дилером для получения свежей информации о своём заказе».

На фото: кроссовер Volvo EX90

Напомним, полностью электрический кроссовер Volvo EX90 изначально задержался ещё на старте: у модели возникли проблемы с программным обеспечением. Тогда это привело к тому, что запланированный на 2023 год дебют был перенесён на 2024-й. Кстати, из-за проблем с ПО акции шведской компании Volvo Cars тогда подешевели на бирже на 6%.

Флагманский кроссовер Volvo EX90 может быть только полноприводным, предусмотрена пара двухмоторных силовых установок. У стартовой версии передний электродвигатель выдаёт 163 л.с., задний – 245 л.с., а суммарная отдача составляет 408 л.с. (максимальный крутящий момент – 770 Нм). У топового исполнения на передней оси расположен 272-сильный электромотор, на задней – 245-сильный; совокупная пиковая мощность – 517 л.с. (910 Нм).

В обоих случаях ёмкость тягового аккумулятора равна 111 кВт*ч (из них доступно 107 кВт*ч). Дальнобойность без подзарядки у Volvo EX90 вне зависимости от модификации не превышает 500 км (при расчёте по циклу EPA). На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) базовому SUV требуется 5,7 секунды, у топ-версии на это упражнение уходит 4,7 секунды.

На фото: салон кроссовера Volvo EX90

Как сообщают зарубежные СМИ, Volvo в США испытывает проблемы не только из-за «сломанной» цепочки поставок, но и из-за высоких пошлин, а также «меняющихся рыночных условий» администрации американского президента Дональда Трампа. Ранее в компании подтвердили, что намерены сократить 125 сотрудников завода в Риджвилле, штат которого насчитывает 2,5 тыс. человек.

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В дальнейшем на конвейер завода в Южной Каролине могут встать кроссовер Volvo XC60 или электрический паркетник EX30. Кстати, недавно нынешний глава марки Хакан Самуэльссон предупредил, что из-за высоких пошлин экспорт выпускаемого в Бельгии «зелёного» SUV, возможно, придётся прекратить.