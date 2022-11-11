Volvo может выпустить седан и универсал после «бума» кроссоверов

Вероятно, электрические новинки придут на смену «четырёхдверке» S60 и «пятидверке» V60, а также «вседорожному» варианту V60 Cross Country. Сейчас эти модели предлагаются с ДВС.

Продажи седана Volvo S60 и универсала V60 в Европе снижаются в течение последних двух лет. Так, в прошлом году «четырёхдверка» разошлась тиражом в 4521 шт., что на 37,2% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. А результат «сарая» в 2021-ом снизился на 16,3% до 42 533 экземпляров. В последние годы шведский производитель сосредоточился на кроссоверах, кстати, бестселлером бренда на старосветском рынке остаётся паркетник Volvo XC40: за прошлый год дилеры реализовали 123 847 машин (на 12,3% больше, чем годом ранее).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, сейчас марка Volvo, принадлежащая китайскому холдингу Geely, продолжает свою трансформацию, которая уже к 2030 году должна привести к полному «озеленению» модельного ряда. В актуальной линейке имеются электрический вариант Volvo XC40 Recharge и кросс-купе С40 Recharge.



Новые шаги на пути к полной электрификации тоже связаны с сегментом SUV. На днях компания представила новый флагманский электрический кроссовер – Volvo EX90, его производство наладят на двух заводах – в Поднебесной и в США. Кроме того, в следующем году дебютирует компактный «розеточный» паркетник начального уровня: пока появился только один тизер, а имя новинки в компании не рассекретили.

На фото: Volvo V60 1 / 2 На фото: Volvo V60 2 / 2

Несмотря на возросшую популярность SUV на многих рынках, Volvo не торопится отказываться от седанов и универсалов, об этом Kolesa.ru сообщал ещё в начале текущего года. Ожидается, что после появления нового электрического SUV шведская компания подготовит «зелёные» новинки – седан и универсал. Не исключено, что они станут альтернативой актуальным «четырёхдверке» S60 и «пятидверке» V60 с ДВС. Вероятно у «старших» S90 и V90 впоследствии тоже появятся свои «батарейные» замены.



На фото: Volvo S60 1 / 2 На фото: Volvo S60 2 / 2

О том, что следующими электрокарами могут стать модели Volvo «с более низкой посадкой», сообщает британский Autocar со ссылкой на генерального директора компании Джима Роуэна (занял должность в марте текущего года). Пока что топ-менеджер не вдавался в подробности, отметив только, что производитель «работает во всех спектрах и линейках», а также то, что у Volvo «есть клиенты, которым требуются разные автомобили для разных целей».



На фото: Volvo V60 Cross Country 1 / 2 На фото: Volvo V60 Cross Country 2 / 2

В компании отметили, что одной из важнейших задач, которые сейчас стоят перед производителями, является достижение ценового паритета между автомобилями с двигателями внутреннего сгорания и моделями с электрическими силовыми установками. Он добавил, что «ни одна отрасль не может полагаться на субсидии в течение долгого времени». Очевидным шагом к достижению этой цели является использование малого количества модульных платформ для самых разных автомобилей.



Ещё Джим Роуэн пояснил, что в будущем люди будут принимать решение о покупке автомобиля в том числе исходя из его предполагаемой остаточной стоимости через три-четыре года. Он отметил, что у электромобилей этот показатель будет выше по сравнению с аналогами с ДВС.