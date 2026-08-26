Авто и технологии ×
  • Volvo подготовила несколько обновок для лифтбека ES90, кроссоверов EX60 и EX90

Volvo подготовила несколько обновок для лифтбека ES90, кроссоверов EX60 и EX90

26.08.2026 158 0 0
Volvo подготовила несколько обновок для лифтбека ES90, кроссоверов EX60 и EX90

Перечисленным моделям шведской марки доступно обновление систем безопасности, задачей которых является предупреждение водителей о предстоящих опасностях на дороге.

Компания Volvo представила свой полностью электрический трёхрядный кроссовер EX90 в ноябре 2022 года, напомним, он является альтернативой «углеводородному» Volvo XC90, который производитель решил задержать в модельном ряду. Премьера флагманского лифтбека с индексом ES90 прошла в марте 2025-го. А самый молодой участник «зелёного» трио – среднеразмерный кроссовер Volvo EX60 – дебютировал в январе 2026 года.

На фото: Volvo EX60

Теперь шведская марка подготовила обновки для Volvo ES90, EX90 и EX60, предлагаемых в Европе, США и Канаде. Речь идёт о пересмотренных системах безопасности Сonnected safety, которые призваны предупреждать водителей о предстоящих опасностях на дороге. В результате у них появляется больше времени, чтобы своевременно отреагировать на внезапную помеху и избежать столкновения, особенно это помогает в условиях плохой видимости.

Соответствующий комплекс систем от Volvo Cars был представлен в 2016 году, он позволяет водителю получать оповещения об опасности в режиме реального времени на основе данных, получаемых от датчиков и других машин. Нынешнее обновление программного обеспечения для этих систем предполагает появление четырёх новых предупреждений.

1 / 2
2 / 2

Так, в этот список вошло оповещение об обнаружении крупных животных на дороге или вблизи неё, ещё одно предупреждает о нахождении на шоссе или рядом с ним «уязвимых участников дорожного движения», под которыми подразумеваются пешеходы и велосипедисты. Также Volvo ES90, EX90 и EX60 теперь будут предупреждать водителей о проводимых впереди дорожных работах и о том, что рядом произошло ДТП.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Для формирования предупреждений для водителей используются датчики самих электромобилей, информация, поступающая из центров управления дорожным движением, а также данные от других машин Volvo и моделей других марок, имеющих функцию поддерживания связи между автомобилями (V2V).

На фото: Volvo EX90

Ещё одна обновка предназначена для флагманских Volvo EX90 и ES90 с акустикой Bowers & Wilkins с 25 динамиками. Как отметили в пресс-службе компании, последнее обновление ПО обеспечивает поддержку пространственного звука в CarPlay с технологией Dolby Atmos. Это делает звук в салоне многогранным, глубоким и детализированным.

На фото: Volvo ES90

Тем временем, шведский производитель продолжает разрабатывать новинки. Одной из них обещает стать Volvo EX50, который может дебютировать уже в 2027 году. Не исключено, что этот индекс отдадут паркетнику, который придёт на смену нынешнему EX40. Напомним, заявку с соответствующим наименованием компания подала в Европейский союз по интеллектуальной собственности (EUIPO) ещё в конце июля 2026 года. Официальные подробности о грядущей модели, очевидно, появятся позже.

кроссовер авторынок лифтбек авто и технологии Volvo Volvo EX90 Volvo EX60 Volvo ES90

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок Будут ли дешеветь подержанные автомобили: что говорят экономические модели Вопрос «когда подешевеют автомобили?» в России давно стал чем-то вроде национального вида спорта. Причём участвуют в нём обычно люди, которые уже третий год открывают объявления, видят цену... 1209 1 0 26.08.2026
Статьи / Выставки Выставки ComAutoTrans и AutoBusExpo: бронетехника, «волжский китаец» и грузовые «электрички» Как показал опыт прошлого года, новый формат активного тест-драйва оказался чрезвычайно интересен и экспонентам, и гостям выставок коммерческого транспорта. Поэтому в этом году ComAutoTrans... 923 1 0 26.08.2026
Статьи / Авторынок Покупаем Hongqi HS7: что это за автомобиль и чем он интересен Глобальные изменения российского автомобильного рынка в последние годы показали несколько важных трендов. В приоритете для покупателей постепенно оказались технологичность и оснащение, приче... 1196 1 1 25.08.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 49046 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 46001 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 12158 11 7 04.06.2026
Обсуждаемое
4 Ford всё-таки может выпустить пикап на базе внедорожника Bronco
4 Спортивный кроссовер Luxeed RX бросает вызов Xiaomi YU7: старт предпро...
4 Opel Frontera обзавёлся версией Start для бедных: «штамповки», МКП и ц...
Новые комментарии
Change privacy settings