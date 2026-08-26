Volvo подготовила несколько обновок для лифтбека ES90, кроссоверов EX60 и EX90

Компания Volvo представила свой полностью электрический трёхрядный кроссовер EX90 в ноябре 2022 года, напомним, он является альтернативой «углеводородному» Volvo XC90, который производитель решил задержать в модельном ряду. Премьера флагманского лифтбека с индексом ES90 прошла в марте 2025-го. А самый молодой участник «зелёного» трио – среднеразмерный кроссовер Volvo EX60 – дебютировал в январе 2026 года.

На фото: Volvo EX60

Теперь шведская марка подготовила обновки для Volvo ES90, EX90 и EX60, предлагаемых в Европе, США и Канаде. Речь идёт о пересмотренных системах безопасности Сonnected safety, которые призваны предупреждать водителей о предстоящих опасностях на дороге. В результате у них появляется больше времени, чтобы своевременно отреагировать на внезапную помеху и избежать столкновения, особенно это помогает в условиях плохой видимости.

Соответствующий комплекс систем от Volvo Cars был представлен в 2016 году, он позволяет водителю получать оповещения об опасности в режиме реального времени на основе данных, получаемых от датчиков и других машин. Нынешнее обновление программного обеспечения для этих систем предполагает появление четырёх новых предупреждений.

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Так, в этот список вошло оповещение об обнаружении крупных животных на дороге или вблизи неё, ещё одно предупреждает о нахождении на шоссе или рядом с ним «уязвимых участников дорожного движения», под которыми подразумеваются пешеходы и велосипедисты. Также Volvo ES90, EX90 и EX60 теперь будут предупреждать водителей о проводимых впереди дорожных работах и о том, что рядом произошло ДТП.

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Для формирования предупреждений для водителей используются датчики самих электромобилей, информация, поступающая из центров управления дорожным движением, а также данные от других машин Volvo и моделей других марок, имеющих функцию поддерживания связи между автомобилями (V2V).

На фото: Volvo EX90

Ещё одна обновка предназначена для флагманских Volvo EX90 и ES90 с акустикой Bowers & Wilkins с 25 динамиками. Как отметили в пресс-службе компании, последнее обновление ПО обеспечивает поддержку пространственного звука в CarPlay с технологией Dolby Atmos. Это делает звук в салоне многогранным, глубоким и детализированным.

На фото: Volvo ES90

Тем временем, шведский производитель продолжает разрабатывать новинки. Одной из них обещает стать Volvo EX50, который может дебютировать уже в 2027 году. Не исключено, что этот индекс отдадут паркетнику, который придёт на смену нынешнему EX40. Напомним, заявку с соответствующим наименованием компания подала в Европейский союз по интеллектуальной собственности (EUIPO) ещё в конце июля 2026 года. Официальные подробности о грядущей модели, очевидно, появятся позже.