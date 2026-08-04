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  • Volvo EX50 может дебютировать в 2027 году, известна ориентировочная цена

Volvo EX50 может дебютировать в 2027 году, известна ориентировочная цена

04.08.2026 136 0 0
Volvo EX50 может дебютировать в 2027 году, известна ориентировочная цена

Согласно новой информации, новинка окажется кроссовером, который придёт на смену паркетнику EX40. В свою очередь XC40, скорее всего, останется в строю.

Информация о том, что модельную линейку шведского бренда пополнит новая модель с индексом EX50, появилась в конце июля 2026 года. Как стало известно тогда, компания Volvo подала соответствующую заявку в Европейский союз по интеллектуальной собственности (EUIPO). Ожидалось, что это название достанется электрическому универсалу или кросс-универсалу.

На фото: Volvo EX40

Предполагалось, что такая пятидверная новинка займёт в модельном ряду нишу между компактным паркетником Volvo EX40 и среднеразмерным кроссовером Volvo EX60, при этом платформу разделит с последним. Теперь появилась новая информация о грядущем, хотя пока официально и не анонсированном Volvo EX50, данными поделилось агентство Automotive News. Судя по всему, здесь речь идёт именно об американском рынке.

Сообщается, что Volvo EX50 всё же станет новым электрическим кроссовером начального уровня: якобы он придёт на смену нынешнему Volvo EX40, который имеет слишком скромную разницу в цене с паркетником EX60. Отметим, сейчас США прощается с маленьким паркетником EX30 (предположительно, он покидает рынок из-за высоких пошлин).

Так, стартовая стоимость уходящего Volvo EX30 в Штатах равна 40 345 долларов (эквивалентно примерно 3,26 млн рублей по текущему курсу), за базовый EX40 просят не менее 56 545 долларов (около 4,57 млн рублей), а цена EX60 начинается с 59 795 долларов (около 4,84 млн рублей). По предположениям агентства, стартовая стоимость потенциального нового кроссовера Volvo EX50 составит порядка 40 тыс. долларов (около 3,24 млн рублей).

На фото: Volvo EX60

По данным информагентства, новый кроссовер начального уровня дебютирует осенью 2027 года. В его основу, вероятно, ляжет новая платформа SPA3 с 800-вольтовой электрической архитектурой: «тележка» дебютировала на EX60. Напомним, она предполагает, что тяговая батарея интегрирована непосредственно в кузов без промежуточного корпуса: это позволило сделать её максимально тонкой и дать больше пространства для ног в салоне.

Ожидается, что будущий паркетник, который может получить название Volvo EX50, окажется длиннее и выше по сравнению с актуальным EX40. Напомним, его габаритная длина равна 4440 мм, ширина – 1938 мм, высота – 1651 мм, расстояние между осями – 2702 мм, а максимальный дорожный просвет составляет – 181 мм.

На фото: салон Volvo EX60
На фото: салон Volvo EX60
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На фото: салон Volvo EX60
На фото: салон Volvo EX60
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По предварительным данным, производство нового SUV будет налажено на новом заводе компании в Словакии, строительство которого пока продолжается. Напомним, шведская марка, входящая в состав китайского холдинга Geely, намерена выпускать здесь только полностью электрические модели. В американском офисе Volvo предполагают, что в первый год на «штатном» рынке дилеры сумеют продать около 10 тыс. экземпляров EX50.

Ожидается, что Volvo XC40 останется в строю, причём в скором времени его ждёт рестайлинг. Кстати, ранее наш дизайнер Никита Чуйко предположил, какой окажется внешность обновлённого паркетника.

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