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Обновлённый Volvo XC40: первые изображения

17.06.2026 203 0 0
Обновлённый Volvo XC40: первые изображения

Компактный шведский кроссовер получит ещё один рестайлинг, и благодаря первым шпионским фотографиям у нас есть возможность оценить весьма существенные отличия в дизайне.

Модель XC40 была впервые представлена осенью 2017 года, став серийной версией концепта 40.1. Кроссовер получился весьма удачным, ведь уже через несколько месяцев он получил первую в истории Volvo награду «Автомобиль года» в Европе. В начале 2022 года XC40 прошёл через рестайлинг, сделанный в духе появившегося годом ранее купеобразного кроссовера С40. Паркетник на конвейере почти 9 лет, однако на покой он не собирается, вместо этого он получит ещё одно обновление, которое станет более заметным по сравнению с предыдущим.

Нынешний Volvo XC40
Нынешний Volvo XC40
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Нынешний Volvo XC40
Нынешний Volvo XC40
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Нынешний Volvo XC40
Нынешний Volvo XC40
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Судя по опубликованным на днях фотографиям прототипов, второй рестайлинг обеспечит XC40 полностью новой передней частью: появятся фары новой формы с изменёнными Т-образными ходовыми огнями, новая решётка радиатора в стиле флагманского ХС90, новый бампер без боковых декоративных вставок (вместо них выштамповки), и даже капот с изогнутой передней кромкой полностью новый. Сбоку никаких существенных обновлений не ожидается, сзади же появятся фонари с обновлённым внутренним контуром и переработанной начинкой, а также полностью новая крышка багажника с более плоской и гранёной формой. Изменится и задний бампер, который лишится характерных Р-образных элементов светотехники в пользу более простых и компактных светоотражателей. Наконец, кроссовер изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Рендер обновлённого Volvo XC40

Volvo XC40 построен на платформе CMA, разработанной шведской маркой совместно с Geely (на ней также построен хорошо известный в России кроссовер Geely Tugella). Скорее всего, модель сохранит широкую гамму силовых установок, включающих в себя мягкие, подзаряжаемые гибриды и полностью электрические, которые получили собственный индекс EX40 в 2024 году.

Рендер обновлённого Volvo XC40

Премьера обновлённого ХС40 ожидается в 2027 году. Между тем, очередной рестайлинг вместо нового поколения получит ещё один долгожитель Volvo — кроссовер XC60.

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