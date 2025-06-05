Volvo усовершенствовала адаптивный ремень безопасности, он дебютирует на Volvo EX60

Шведская компания Volvo Cars, ныне принадлежащая китайскому холдингу Geely, продолжает поддерживать свою репутацию пионера в области систем безопасности автомобиля и представила очередную эволюцию трёхточечного пристяжного ремня для сидений. Новый ремень лучше адаптируется в различным типам ДТП и физическим особенностям человека, чем снижает вероятность получения травм при авариях.

Компания Volvo раньше всех внедрила в массовое производство трёхточечные пристяжные ремни в легковых автомобилях — это случилось в 1959 году, первым такие ремни получили модели Amazon и PV 544. Изобрёл трёхточечный ремень штатный инженер Volvo Нильс Болин, продолжавший консультировать компанию по вопросам безопасности даже после выхода на пенсию в 1985 году.

Автопроизводители, дорожащие своей репутацией в области безопасности, сегодня оснащают свои машины адаптивными трёхточечными пристяжными ремнями. Адаптивность достигается за счёт установки преднатяжителя и ограничителя усилия: преднатяжитель нужен для более надёжной фиксации тела и синхронизации его движения навстречу подушкам безопасности, а ограничитель усилия позволяет избежать избыточной нагрузки на тело, которая может привести к тяжёлым травмам.

Усовершенствованный трёхточечный ремень Volvo тоже использует преднатяжитель и ограничитель усилия, но более продвинутые, чем те, что находятся в массовом производстве сегодня. В частности в ограничитель усилия «зашиты» одиннадцать уровней нагрузки вместо нынешних трёх, а конкретный алгоритм срабатывания механизма мгновенно выбирается компьютером исходя из широкого круга параметров, измеряемых различными датчиками снаружи и внутри автомобиля: скорость и направление движения, рост и масса тела человека, положение кресла и положение тела в нём. Более того, Volvo оставляет возможность коррекции алгоритмов срабатывания нового ремня через беспроводные обновления, так как в будущем накопленная статистика позволит более точно и бережно обращаться с телом каждого конкретного водителя и пассажира.

На данный момент новый ремень прошёл обширную программу испытаний в Центре безопасности Volvo при головном заводе компании, расположенном в муниципальном округе Торсланда (пригород Гётеборга), в этом Центре есть в том числе знаменитый поворотный рукав длиной 108 м, позволяющий сталкивать автомобили под любым углом на скорости до 120 км/ч.

Новый ремень безопасности дебютирует в следующем году на среднеразмерном электрическом кроссовере V﻿olvo EX60, после чего будет постепенно распространён на другие модели шведской компании.

