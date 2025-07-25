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  • Volvo XC70 в виде кроссовера готовится к выходу на рынок: новые официальные фото

Volvo XC70 в виде кроссовера готовится к выходу на рынок: новые официальные фото

25.07.2025 297 0 1

Новый паркетник шведского бренда предложат в виде подзаряжаемого гибрида с «удлинителем хода». Ожидается, что предварительную цену объявят уже в следующем месяце.

Первый показ кроссовера Volvo с возрожденным индексом XC70 провели в Китае в начале мая. Напомним, прежде такое обозначение принадлежало «внедорожной» версии универсала Volvo V70. Новый же Volvo XC70 объявлен полноценным SUV. Как несложно догадаться, именно китайцам в основном адресован паркетник, хотя в компании и не исключают того, что впоследствии модель может появиться и на других рынках. В мае же в базу Минпрома КНР внесли сертификат новинки. Тем временем сама марка приступила к следующему этапу продвижения XC70: опубликованы дополнительные официальные изображения. Вдобавок местное подразделение сообщило о том, что прием предварительных заказов откроется в августе.

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Кроссовер Volvo XC70 стал первой моделью марки, в основу которой легла платформа SMA (Scalable Modular Architecture). А еще это первый подзаряжаемый гибрид с бензиновым «удлинителем хода» — то есть ДВС работает только в режиме генератора для батареи.

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Согласно сертификату, длина XC70 равна 4815 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1650 мм, колесная база – 2895 мм. Таким образом, по своим габаритам новый паркетник вписался между Volvo XC60 (длина – 4708 мм, расстояние между осями – 2865 мм) и флагманским Volvo XC90 (4953 и 2984 мм). Для Volvo XC70 предусмотрены 19- или 20-дюймовые колеса.

Среди особенностей внешности – гладкая панель спереди, выдвижные ручки дверей, фирменные дневные ходовые огни «молот Тора», вертикальные блоки фар и вертикальные же задние фонари. Интерьер все еще засекречен. Впрочем, и на имеющихся картинках видно, что внутри установлен вертикальный планшет мультимедийной системы.

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Тот самый «удлинитель хода» – это бензиновая турбочетверка 1.5 (163 л.с.). Точно известно, что Volvo XC70 предложат с полным приводом: на багажной двери есть значок 4WD. Но информации об электромоторах пока нет. Некоторые китайские СМИ пишут, что у паркетника будет два варианта батареи – емкостью примерно 21 или 39 кВт*ч. Сама компания в рамках презентации обещала запас хода в электрическом режиме 200 км по циклу CLTC.

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По цене Volvo XC70 также должен расположиться между полноценными гибридными XC60 и XC90. За паркетник с младшим индексом в версии PHEV в Китае сегодня просят минимум 523 900 юаней (около 5,8 млн рублей по актуальному курсу), аналогичный флагман стоит от 795 900 юаней (8,8 млн рублей).

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