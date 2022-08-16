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Volvo XC90 следующего поколения: новые изображения

16.08.2022 517 0 1

На днях в Сети появились патентные изображения новой модели Volvo, которая придёт на смену нынешнему флагманскому кроссоверу. Мы решили представить, как он будет выглядеть.

 

Модель XC90 была впервые представлена в 2002 году на Детройтском автосалоне. Она стала серийной версией концепта Volvo ACC, продемонстрированного там же годом ранее, и первым кроссовером бренда. Первое поколение оказалось долгожителем, продержавшись аж до 2014 года: изначально предполагалось, что преемник появится в 2009-2010 годах, однако из-за продажи Volvo Cars китайской компании Geely разработку пришлось отложить. Сегодня на конвейере вторая генерация паркетника, производство которого стартовало в начале 2015 года. И вот на днях были опубликованы патентные картинки, позволяющие разглядеть все особенности внешнего вида следующего поколения флагманского кроссовера.

Рендер нового Volvo XC90 (EXC90)

В целом новинка, которая может получить имя EXC90, сохранит пропорции нынешней модели, однако все кузовные панели и детали полностью новые. Спереди появятся фары более гранёной формы в стиле других новинок шведской компании. Решётка радиатора на патентных изображениях отсутствует, что намекает на электрическую силовую установку автомобиля. Дизайн кузова станет более гранёным и «чистым», одним из проявлений этого являются выдвижные дверные ручки. Кроссовер избавится от фирменных изогнутых вертикальных фонарей, теперь они будут С-образными и визуально объединёнными горизонтальной декоративной вставкой на крышке багажника. При этом, судя по патентным изображениям, небольшие вертикальные сегменты могут сохраниться по краям заднего стекла. Ещё одно заметное отличие от нынешнего ХС90 – ниша номерного знака переместится на задний бампер.

Рендер нового Volvo XC90 (EXC90)

Информации о технической части пока практически нет. Известно только то, что новинка будет построена на модульной платформе SPA2 (Scalable Product Architecture), которую также получит электрический кроссовер Polestar 3.

Премьера новинки может состояться в течение этого года, а производство, скорее всего, начнётся в следующем.

Нынешний Volvo XC90
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Нынешний Volvo XC90
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Нынешний Volvo XC90
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Для российского же рынка более интересным может стать кроссовер Geely Atlas нового поколения с платформой Volvo.       

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