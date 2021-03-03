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Вопрос штрафов: о дорожных камерах на территории городов теперь предупреждать не будут

03.03.2021 223 0 0

Знак «Фотовидеофиксация» на вид остался прежним. Теперь такие указатели можно размещать только на въездах в город, а внутри дублировать непосредственно перед камерами необязательно.

 

Росстандарт опубликовал изменения в два ГОСТа – 52289 и 52290: в этих документах описаны внешний вид и правила применения нового информационного знака 6.22 «Фотовидеофиксация». Судя по этим стандартам, указатель – это прямоугольная белая табличка с изображением камеры, то есть он представляется собой тот же знак, который и ранее устанавливался на дорогах.

Новый знак 6.22 «Фотовидеофиксация»

Ранее предполагалось, что знак может поменять внешний вид – на синий прямоугольник с изображением камеры. Однако судя по опубликованным 2 марта ГОСТам, власти отказались от этого варианта, так что визуально новый дорожный знак останется привычным для глаз автомобилистов.

Напомним, менять госстандарты пришлось из-за вступления в силу новой редакции ПДД (действует с 1 марта 2021-го). Дело в том, что ранее эта табличка числилась в списке «знаков дополнительной информации», но сейчас она принадлежит категории «информационных знаков»: то есть теперь в Правилах указатель обозначается не как 8.23, а как 6.22, название прежнее – «Фотовидеофиксация».

Как мы отмечали ранее, иная категория подразумевает, что теперь знак может применяться самостоятельно, отдельно от других знаков, на зону действия которых распространяется предупреждение о фото- и видеофиксации нарушений (ранее это было невозможно).

Также изменения касаются правил применения дорожного знака. Теперь указатели за пределами населённых пунктов должны устанавливаться на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля не только перед стационарными, но и перед передвижными камерами. Согласно новым правилам, в черте населённого пункта количество предупреждающих знаков теперь могут сократить – указатели разрешено устанавливать лишь на въездах. То есть водители, по идее, должны предполагать, что «Большой брат» следит на всей протяжённости маршрута в пределах города.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ЦОДД, старые таблички в скором будущем демонтируют в Москве. По плану, уже к 1 сентября 2021 года предупреждающие о фотовидеофиксации нарушений знаки будут размещены только на въездах в столицу РФ. Предполагается, что это позволит сократить избыточное число указателей на городских улицах.

Информация о расположении комплексов фиксации нарушений ПДД по-прежнему останется в навигаторе, а также на едином транспортном портале. Причём, как пояснили в ЦОДД, эти базы регулярно обновляются.

Больше всего штрафов водителям приходит от камер на дорогах. Бывают случаи, когда такие наказания оказываются ошибочными. Сейчас, чтобы оспорить постановление ГИБДД, нужно либо ехать в подразделение, либо отправлять сотрудникам письмо обычной почтой. Однако в начале осени такая практика должна, по сути, уйти в прошлое: обжаловать некорректный штраф можно будет через интернет (с помощью портала госуслуг).

Россия авто и общество ПДД законы

 

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