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Возрождённый Москвич-2140: каким он может быть

30.11.2020 1654 2 1

У многих ностальгирующих по автопрому СССР Москвич-2140 котируется выше, чем Жигули, так как это оригинальная советская разработка, а не адаптированная заграничная модель. Вдобавок у Жигулей всё же есть исторический преемник в лице Лады Весты, а вот Москвич полностью остался в прошлом, что впрочем не мешает независимым дизайнерам фантазировать на тему того, каким мог бы быть седан 2140 сегодня. Представляем вашему вниманию вариант от украинца Романа Прядько.

 

Историю Москвича-2140 и его люксового варианта с литерами SL мы подробно рассказывали в отдельном материале. Сегодня этот автомобиль редко встречается на российских дорогах — как правило, в виде совсем уж убитых экземпляров, на которых ездят от бедности, реже в состоянии ухоженных раритетов. Тем не менее память об этих машинах жива, в том числе на просторах бывшего СССР и в странах бывшего соцлагеря — в ГДР, например, Москвич-2140 одно время вообще был самой мощной моделью легкового автомобиля, доступной простому трудящемуся.

Оригинальный Москвич-2140

Пять лет назад ходили слухи о том, что фирма Renault, обосновавшаяся в России на территории бывшего АЗЛК в московских Текстильщиках, планирует возродить бренд Москвич, но на практике они не подтвердились. А если бы подтвердились, то в основу нового Москвича наверняка легла бы реношная платформа В0 и говорить о полноценной преемственности между поколениями вряд ли было возможно. Роман Прядько создал свой вариант нового Москвича с максимальной оглядкой на старый, чем и привлёк наше внимание.

Новый Москвич-2140

Роман справедливо посчитал старый Москвич слишком маленьким и тесным по современным меркам, а потому увеличил его габариты: на 200 мм в длину, на 200 мм в ширину и на 50 мм в высоту. Получается, что теперь длина составляет 4450 мм, ширина — 1750 мм, высот — 1490 мм, то есть вышел натуральный конкурент Hyundai Solaris, Kia Rio и конечно же Лады Весты.

Кузов стал более обтекаемым и скруглённым, но благодаря общим пропорциям и схожей с таковой у исторического предка деталировке Москвич в рисунках Романа Прядько угадывается безошибочно. Обратите внимание, что сохранены количество и порядок размещения воздуховодов на передке и расположение светотехники (правда, теперь она полностью светодиодная). Сохранились решёточки на задних крыльях, шильдики на передних и табличка с цифрами 1500 на корме. Наружные зеркала на ножках тоже вполне соответствуют духу старого Москвича.

Новый Москвич-2140

Интерьер ещё интереснее, здесь узнаваемость абсолютная: автор воссоздал атмосферу классического Москвича-2140 в современном формате. Двухспицевый руль обзавёлся клавишами на спицах. В дверных картах можно заменить ручки открывания в стиле Москвича-2140 SL. Щиток приборов, как теперь модно, друхэкранный, широкоформатный: левая часть непосредственно приборная, правая — мультимедийная.

Новый Москвич-2140

Компоновка щитка сохранена, но по центру теперь стрелочный тахометр, объединённый с цифровым спидометром. В боковых гнёздах, как и у предка, есть указатели давления масла и уровня заряда аккумулятора — на иномарках таких приборов теперь не встретишь. Управление мультимедийкой дизайнер возложил на шайбу, расположенную на центральном тоннеле. Под блоком микроклимата имеется беспроводная зарядка для смартфона, три USB-порта и 12-вольтовая розетка. Вытянутых боковых воздуховодов у оригинального Москвича не было, но сегодня без них представить современный автомобиль сложно. В нижнюю часть этих воздуховодов встроена диодная подсветка.

Новый Москвич-2140 SR

Помимо базовой версии нового Москвича-2140 Романа Прядько разработал его спортивную версию с литерами SR. Снаружи такая машина имеет бамперы более агрессивной формы (задний с трапециевидными выхлопными патрубками и псевдодиффузором), собственную светодиодную «оптику», слегка уменьшенный дорожный просвет, чёрные молдинги на боковинах, чёрные корпуса зеркал и дверные ручки, вставки в колёсных дисках в цвет кузова.

Новый Москвич-2140 SR

В салоне версии SR очень много вставок в цвет кузова, красная кнопка запуска двигателя, центральная метка на руле, воздуховоды видоизменённой формы и другие мелкие отличия.

Проект, на наш взгляд, получился зрелищный, выполненный скорее в духе рестомодинга, а не переосмысления классики, какое мы видели в новых ЗИСе и ЗИМе от другого дизайнера, Сергея Баринова.

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2 комментария
30.11.2020 19:44
Павел Морозов

Пусть лучше это будет новый "Запорожец" SLK.

30.11.2020 21:07
Papirus (@sc_1968)

Оригинал пожалуй смотрится цельнее и солиднее. А уж салон от Дачии Дастер - это просто трэш

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