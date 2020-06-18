Вслед за конкурентом от BMW: Mercedes-AMG обновил седан и универсал E 63

Обновлённые «обычные» седан и универсал E-Class компания Mercedes-Benz собиралась представить в марте 2020-го в Женеве, но автосалон отменили из-за вспышки коронавируса в Европе. В итоге эти новинки компания презентовала в формате онлайн-премьеры. В конце прошлого месяца дебютировали рестайлинговые купе и кабриолет Mercedes-Benz E-Class, а также их версии Mercedes-AMG E53. Теперь же пришла очередь «горячих» модификаций «четырёхдверки» исарая» – Mercedes-AMG E 63 и E 63 S.



На фото: универсал Mercedes-AMG E 63 S

Внешне «посвежевшие» Mercedes-AMG E 63 изменились за счёт новой светодиодной головной оптики, других задних фонарей с отличающейся от «обычных» седана и универсала графикой, пересмотренного переднего бампера с более крупными воздухозаборниками и иной решётки радиатора Panamericana. Кроме того, в ходе обновления «заряженные» автомобили получили колёсные диски нового дизайна: 19-дюймовые для версии E 63 и 20-дюймовые – для варианта E 63 S.



Салон седана и универсала Mercedes-AMG E 63 обновился по тому же принципу, что и у «обычных» версий E-Class. Так, автомобили получили новую мультимедийную систему MBUX с функцией голосового управления, её стандартный тачскрин остался прежнего размера (10,25 дюйма), а опционально для E 63 доступен сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма (у версий E 63 S он входит в список базового оснащения). Кроме того, в ходе обновления «заряженные» модификации «ешек» получили 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и новый мультируль с двойными спицами по бокам и сенсорными кнопками.



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«Начинку» в ходе рестайлинга трогать не стали: «горячие» седаны и универсалы по-прежнему оснащаются 4,0-литровым мотором V8 с двойным турбонаддувом. У версий E 63 отдача составляет 571 л.с., а максимальный крутящий момент – 750 Нм, а у модификаций E 63 S показатели равны 612 л.с. и 850 Нм соответственно. Битурбомотор агрегатируется с автоматической коробкой передач AMG Speedshift MCT 9G (у неё мокрое сцепление вместо гидротранформатора). Все версии имеют систему полного привода 4Matic+. Отметим, в рамках обновления варианты E 63 получили электронноуправляемый дифференциал вместо заднего механического самоблокирующегося (у дореформенных моделей он был лишь в исполнении S).



На фото: седан Mercedes-AMG E 63 S

Динамические характеристики автомобилей не изменились. Так, седан Mercedes-AMG E 63 разгоняется с места до «сотни» за 3,5 секунды, а варианту с приставкой S нужно 3,4 секунды. В свою очередь базовый «горячий» универсал выполняет это упражнение за 3,6 секунды, а модификация «сарая» E 63 S – за 3,5 секунды. Лимит скорости ограничен электроникой – у стандартных седана и универсала он установлен на отметке 250 км/ч, у «четырёхдверки» в версии S – 300 км/ч, а у «пятидверки» с такой же прибавкой – 290 км/ч.



Живые продажи «посвежевших» машин в Европе начнутся в следующем месяце, пока что дилеры принимают заказы. В России, как и сейчас, будет представлен только «заряженный» седан E 63 S. Ценник актуальной версии на нашем рынке составляет 8,8 млн рублей.



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Совсем недавно был представлен основной конкурент «заряженного» седана Mercedes-AMG E 63 – BMW показал свою «горячую четырёхдверку» в версиях M5 и M5 Competition. Кстати, в РФ тоже приедет только топовое исполнение модели, его стартовый ценник – 8,65 млн рублей.

