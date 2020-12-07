«Вторая» Крета с подправленным дизайном проехалась на камеру: доработок меньше, чем ожидалось

Фотошпионы поймали паркетник Hyundai новой генерации, предназначенный для Южной Америки. Как и было обещано, такая Creta внешне отличается от кроссов, доступных в других странах, но оказалось, что лишь слегка.

Компактный паркетник корейской марки сменил поколение еще в прошлом году, первым рынком для такой модели стал Китай, там она носит индекс ix25. Весной 2020-го кросс новой генерации начали продавать в Индии, уже под привычным нам именем Creta. Недавно «вторая» Крета также добралась до Африки и Мексики, а в 2021-м свежий паркетник появится и в Южной Америке – для этого региона кроссовер производят в Бразилии. Напомним, почти сразу после презентации китайского SUV бразильские профильные медиа сообщили со ссылкой на местное представительство марки о том, что «их» вариант в плане экстерьера будет отличаться от прочих: мол, слишком уж смелым у «китайца» получился дизайн. К слову, на остальных рынках машины внешне в целом повторяют друг друга, разница лишь в том, что у решетки ix25 иной узор. Однако, судя по шпионским фото, которые Instagram-каналу voltarapida прислал подписчик, у бразильской Креты окажется не так уж и много отличий.

Вообще в глаза бросается только другая решетка – без лишних изгибов. Вдобавок она с рисунком в виде «сот», тогда как у «китайца» замысловатый узор, а у остальных – горизонтальные плашки. А вот многоярусную головную оптику сохранили. У задних фонарей бразильской Креты форма такая же, как у паркетника в других странах, но при этом пока не видать полосок и «штрихов» над ними. Хотя, возможно, они просто скрыты под камуфляжем. По габаритам кросс для Южной Америки если и не точно совпадет с остальными, то явно будет близок: у Creta/ix25 нового поколения длина равна 4300 мм, колесная база – 2610 мм (у нашей актуальной Креты – 4270 и 2590 мм соответственно).



Hyundai Creta нового поколения для ЮАР. В Индии и Мексике такая же модель (не считая, конечно, расположения руля у мексиканской версии) 1 / 3 Hyundai Creta нового поколения для ЮАР. В Индии и Мексике такая же модель (не считая, конечно, расположения руля у мексиканской версии) 2 / 3 Hyundai Creta нового поколения для ЮАР. В Индии и Мексике такая же модель (не считая, конечно, расположения руля у мексиканской версии) 3 / 3

В салон кроссовера папарацци заглянуть пока не удалось. Впрочем, внутри бразильский SUV наверняка скопирует «мировую» новую Creta, а не ix25. У последнего паркетника, если кто забыл, интерьер свой – с виртуальной «приборкой» и вертикальным тачскрином мультимедийной системы, на который вывели управление климатической установкой. У глобального же кросса традиционные планшет и блок климат-контроля, а в «приборке» установлен 7-дюймовый экран.



Бразильцы полагают, что Крете достанется «турботройка» 1.0 мощностью 120 л.с., дебютировавшая на местном бюджетнике Hyundai HB20 (это целое семейство – седан, хэтч и его кросс-версия). Также кроссовер может получить «турбочетверку» 1.4 (140 л.с.), которая имеется у новой Hyundai Creta в других странах. При этом в самой Бразилии все двигатели традиционно будут работать как на бензине, так и на этаноле. Привод же, вероятно, только передний, как у Креты на остальных рынках и ix25 в Поднебесной.

Новый Hyundai ix25 для Китая 1 / 2 Новый Hyundai ix25 для Китая 2 / 2

В России кроссовер нового поколения тоже должен появиться в 2021-м, причем и нам обещан иной дизайн. И скорее всего, в РФ модель действительно будет заметно отличаться от других версий, а не так, как в Южной Америке: облик, видимо, сделают более консервативным, дабы не отпугнуть покупателей.

