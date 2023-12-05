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  • Высоко за облаками: Porsche 911 забрался на рекордную для автомобиля высоту — 6734 м

Высоко за облаками: Porsche 911 забрался на рекордную для автомобиля высоту — 6734 м

05.12.2023 235 0 0

Специальным образом модифицированный Porsche 911 Carrera 4S под управлением известного французского гонщика Ромена Дюма в течение двух недель штурмовал склон вулкана Охос-дель-Саладо в Чили, чтобы превзойти предыдущий рекорд высоты, установленный здесь же в 2019 году на грузовичках Unimog — 6694 м.

Ромен Дюма, разумеется, отправился на вулкан Охос-дель-Саладо не один, а в сопровождении целой команды техников и врачей. Экспедиционных машин было две, они получили имена Дорис и Эдит. Ромен Дюма управлял машиной Эдит — именно она была зачётной и вскарабкалась на высоту 6734 м над уровнем моря.

Как же спорткару, пусть и хорошо подготовленному, удалось превзойти команду Унимогов, которые изначально разрабатывались как вездеходы? Ответ прост: мастерство, которого Ромену Дюма и команде Porsche не занимать, и везение — в этом году снега на подступах к вершине Охос-дель-Саладо оказалось меньше, чем обычно.

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Поездка Porsche к вершине длилась две недели, но не из-за медленной скорости продвижения, а из-за необходимости акклиматизации членов команды к высоте и разреженному воздуху. Рекорд был достигнут 2 декабря в 15:58 по местному времени, после чего команда, вдоволь насладившись триумфом и шикарными видами, отправилась вниз — так же с паузами на акклиматизацию. Эдит приехала к рекордной высоте изрядно потрёпанной, с кучей царапин от камней и слоем вулканической пыли, но техника ни разу не подвела.

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Заводские Porsche 911 Carrera 4S для экспедиции были сильно модифицированы при участии известных поставщиков комплектующих. Например, специалисты Schaeffler написали специальную программу управления для езды по крутым уклонам. Двигатель (3,0 л, 450 л.с., 530 Нм) и коробка передач (7-ступенчатый «автомат» PDK с двумя сцеплениями) остались стандартными, а вот система полного привода и подвеска сделаны, по сути, с нуля. Для радикального увеличения дорожного просвета до 350 мм установлены колёсные редкуторы, колея расширена под внедорожные «лапти» с мощным зацепом, днище защищено лёгкой композитной бронёй. Кузов максимально облегчён и расширен, в салоне установлены спортивные углепластиковые ковши с 5-точечными ремнями безопасности, на крыше — экспедиционный багажник.

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Любопытно, что на протяжении всей экспедиции спорткары Дорис и Эдит заправлялись синтетическим, экологически чистым топливом eFuels, которое Porsche производит в Чили на экспериментальном заводе, запущенном в конце прошлого года. Porsche рассчитывает, что синтетическое топливо позволит продлить век ДВС в наступающую эпоху электромобилей.

Напомним, что в прошлом году компания Porsche выпустила лимитированную кросс-версию Dakar купе 911.

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