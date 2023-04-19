Высшая лига: флагманский седан Hongqi L5 нового поколения сохранил ретро-стиль

Hongqi L5 первого поколения дебютировал в 2013 году как сугубо номенклатурная модель, сделанная по мотивам седанов и лимузинов Hongqi серии СА770 родом из 60-х: базовый седан длиной более 5,5 м оснащался 6,0-литровым атмосферным двигателем V12 и 6-ступенчатым «автоматом».

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В 2016 году марка Hongqi (читается «хунцы», в переводе с китайского означает «красное знамя») получила от правительства добро на запуск седана L5 в розничную продажу, тогда же для него был подготовлен новый, более современный силовой агрегат — 4,0-литровый битурбомотор V8 и 8-ступенчатая АКП, привод — задний либо полный. Получается, что «первый» Hongqi L5 продержался в строю ровно десять лет и теперь уступил место модели второго поколения.



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Новый Hongqi L5 на первый взгляд мало чем отличается от предшественника, потому что передок в стиле 60-х и характерные чемоданоподобные пропорции сохранены, но если присмотреться внимательнее, то несложно заметить, что кузов абсолютно новый, с более сильно заваленными назад передними стойками. Задние фонари стали более современными и слегка напоминают таковые у моделей Cadillac. Бамперы теперь не обозначены даже условно, их просто нет. Под увеличившейся радиаторной решёткой разместилась дополнительная широкая вентиляционная прорезь, колёсные арки стали менее рельефными, боковой периметр остекления теперь заходит за задние стойки кузова.



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Салон тоже выполнен в стиле предшественника, в каких-то моментах он стал даже более консервативным: щиток приборов переехал из центра на строну водителя, основной блок климат-контроля теперь не сенсорный, а классический кнопочный, в отделке стало больше металла и ювелирных окантовок, ковры на полу — пышнее и толще, чем раньше.



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Габариты и технические характеристики нового Hongqi L5 не объявлены и, возможно, не будут объявлены, потому что в открытых источниках нет характеристик даже Hongqi L5 первого поколения, как нет и статистики его продаж. Скорее всего, двигатель V8 у нового седана такой же, как у фланманского кроссовера Hongqi LS7, где он выдаёт скромные 360 л.с., хотя на стадии анонса заявлялись более 650 «лошадей».



Прежний Hongqi L5 считался официальным автомобилем высшего китайского руководства, на специально подготовленной удлинённой и бронированной версии (она называлась Hongqi L9) на публике много раз появлялся действующий генсек КПК Си Цзиньпин, но, например, во время недавнего визита в Москву китайский лидер перемещался по городу не на Hongqi L9, а на более современно выглядящем лимузине Hongqi, у которого нет «гражданских» аналогов.



Новый Hongqi L5 в том виде, в котором он был показан в Шанхае, скорее всего, поступит в розничную продажи, но когда и по каким ценам, пока неизвестно.

