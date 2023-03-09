Workhorse W56: американский электрический фургон-тяжеловес с олдскульным дизайном

Американская компания Workhorse, специализирующаяся на выпуске электрических коммерческих фургонов, представила полностью новую модель с индексом W56, способную взять на борт более 4,5 т груза.

Компания Workhorse, название которой переводится как «рабочая лошадка», после затяжного кризиса надеется поправить дела с помощью нового флагманского электрического фургона, в котором ей наконец удалось достичь оптимального баланса потребительских качеств.

Напомним, что Workhorse была основана в 1998 году и начинала как производитель шасси для фургонов и автодомов на агрегатах GM, в 2005 года она вошла в состав компании Navistar International, в 2013 году была выкуплена компанией AMP Electric Vehicles и переключилась на разработку электромобилей. В 2015 году AMP официально сменила название на Workhorse. В 2017 году компания представила гибридный пикап W-15. В 2018 году тогдашний директор Workhorse Стив Бёрнс решил основать новую компанию, печально известную Lordstown Motors, и забрал с собой все наработки по пикапу W-15. Workhorse получила взамен 10% акций Lordstown Motors и несколько миллионов долларов отступных, которые направила на разработку электрического фургона C-Series.

В начале 2021 года Workhorse хотела получить многомиллионный контракт по обновлению парка фургонов Почтовой службы США, но проиграла конкурс конкуренту Oshkosh Defense, чем сильно разочаровала инвесторов. В том же году у компании появился новый гендиректор Рик Даух, прежде работавший в Delphi, под его началом у Workhorse началась новая жизнь. К концу прошлого года компании удалось сократить чистый убыток до 117 млн долларов, тогда как в конце 2021-го он составлял 401 млн. Фургон C-Series оказался не слишком успешным из-за низкой грузоподъёмности — 2,72 т, Рик Даух решил не совершенствовать эту машину, а разработать новую, она получила индекс W56, премьера состоялась на этой неделе в рамках специализированной выставки коммерческих автомобилей в штате Индиана.

Workhorse W56 в зависимости от модификации относится к грузовым автомобилям классов 5-6 по американской классификации: его заявленная максимальная грузоподъёмность составляет 4,53 т, снаряженная масса — 5,9 т, полная масса — 10,43 т. Фургон оснащается 725-вольтовой литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 210 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — около 240 км. Характеристики силовой установки пока не раскрыты. Максимальная скорость — 105 км/ч.

В основе Workhorse W56 лежит стальная рама, кузов выполнен из алюминия и композитных материалов. Габаритная длина фургона — 8357 мм, ширина — 2426 мм, высота — 3175 мм, колёсная база — 4521 мм, дорожный просвет — 259 мм. Полезный объём кузова — 28,32 кубометра.

Дизайн у Workhorse W56 незамысловатый и старомодный: передок с круглыми фарами стилизован под американские грузовики 50-х годов прошлого века, зато в кабине обещаны современная эргономика и необходимый набор удобств для водителя, но фотографий интерьера производитель, к сожалению, не опубликовал.



Производство фургонов Workhorse W56 начнётся в третьем квартале этого года на собственном заводе компании в Юнион-Сити, штат Индиана. Цены пока не объявлены.

